15 grudnia w Gdyni Chyloni doszło do bulwersującego zdarzenia. Siedemnastolatek został pobity przez agresora, który chciał wymusić od niego… 20 złotych. Teraz sprawcy grozi nawet do 10 lat więzienia.
Kiedy siedemnastolatek czekał na przystanku w centrum miasta na autobus, podszedł do niego obcy 24-letni mężczyzna i zażądał od niego… 20 złotych. Kiedy usłyszał odmowę, zniszczył nastolatkowi okulary i zaczął go bić. Następnie zażądał wypłaty 20 złotych z bankomatu. Nie doszło jednak do tego z powodu braku środków na koncie. Wówczas 17-latek został kolejny raz pobity. Po tym pobity młodzieniec oddalił się, a sprawca odszedł.
17-latek natrafił na przejeżdżający radiowóz i tam zgłosił sprawę.
Funkcjonariusze chwilę potem znaleźli sprawcę na innym przystanku - był nim 24-letni mieszkaniec Gdyni. Został on zatrzymany i przewieziony do Komisariatu w Gdyni Śródmieściu. Agresorowi przedstawiono zarzuty dotyczące usiłowania wymuszenia rozbójniczego, pobicia oraz zniszczenia mienia. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Sprawa trafiła do sądu, który zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu dla podejrzanego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/748834-pobil-bo-chcial-wymusic-20-zlotych-grozi-mu-do-10-lat
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.