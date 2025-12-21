71-latek wjechał samochodem wjechał w witrynę budynku przy ul. Władysława IV w centrum Gdyni, raniąc 16-letnią dziewczynę. Poszkodowana trafiła do szpitala, podobnie jak 71-letni kierowca, który zgłaszał problemy kardiologiczne.
Jak poinformował PAP asp. Krzysztof Czarnecki z zespołu prasowego gdyńskiej policji, do zdarzenia doszło po godzinie 15 przy ulicy Władysława IV.
Kierujący białym Volvo, wyjeżdżając z parkingu podziemnego pod centrum handlowym Batory, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez pas zieleni, jezdnię w kierunku Sopotu i uderzył w witrynę sklepową
— przekazał policjant.
Jak dodał, w zdarzeniu ucierpiała potrącona przez samochód 16-letnia dziewczyna, która została zabrana do szpitala. Kierujący pojazdem 71-latek ze względu na zgłaszane problemy kardiologiczne także trafił do szpitala.
Kierowca był trzeźwy. Zarówno on, jak i jego pasażerka, nie odnieśli obrażeń w wyniku tego wypadku
— powiedział Czarnecki.
Na czas trwania działań ratowniczych ulica Władysława IV została całkowicie zamknięta.
