Wypadek w Gdyni. 71-latek wjechał w witrynę budynku. Ranna została 16-letnia dziewczyna. "Stracił panowanie nad pojazdem"

Samochód wjechał w witrynę budynku przy ul. Władysława IV w centrum Gdyni, raniąc 16-letnią dziewczynę. / autor: Fratria
Samochód wjechał w witrynę budynku przy ul. Władysława IV w centrum Gdyni, raniąc 16-letnią dziewczynę. / autor: Fratria

71-latek wjechał samochodem wjechał w witrynę budynku przy ul. Władysława IV w centrum Gdyni, raniąc 16-letnią dziewczynę. Poszkodowana trafiła do szpitala, podobnie jak 71-letni kierowca, który zgłaszał problemy kardiologiczne.

Jak poinformował PAP asp. Krzysztof Czarnecki z zespołu prasowego gdyńskiej policji, do zdarzenia doszło po godzinie 15 przy ulicy Władysława IV.

Kierujący białym Volvo, wyjeżdżając z parkingu podziemnego pod centrum handlowym Batory, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez pas zieleni, jezdnię w kierunku Sopotu i uderzył w witrynę sklepową

— przekazał policjant.

Jak dodał, w zdarzeniu ucierpiała potrącona przez samochód 16-letnia dziewczyna, która została zabrana do szpitala. Kierujący pojazdem 71-latek ze względu na zgłaszane problemy kardiologiczne także trafił do szpitala.

Kierowca był trzeźwy. Zarówno on, jak i jego pasażerka, nie odnieśli obrażeń w wyniku tego wypadku

— powiedział Czarnecki.

Na czas trwania działań ratowniczych ulica Władysława IV została całkowicie zamknięta.

Adrian Siwek/PAP

