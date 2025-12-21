Tragedia w Ziębicach. Śmiertelny wypadek na torach, na miejscu zginęły dwie osoby. Ruch kolejowy został wstrzymany

Dwie osoby jadące autem zginęły, gdy ich pojazd zderzył się z pociągiem relacji Praga-Gdynia. Do wypadku doszło w Ziębicach na Dolnym Śląsku na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację świetlną i podnoszone zapory. Ruch pociągów został wstrzymany, uruchomiono komunikację zastępczą.

Podkomisarz Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich poinformowała, że do wypadku doszło dziś na przejeździe kolejowym drogi wojewódzkiej nr 385 w Ziębicach.

Na skutek zderzenia zginęły dwie osoby jadące w pojeździe marki kia. To kobieta i mężczyzna. W pociągu nikt nie ucierpiał. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Dopiero analizowane są nagrania, które pozwolą ustalić czy szlabany były opuszczone czy też nie

— powiedziała policjantka.

Wstrzymano ruch kolejowy

Dodała, że droga nr 385 jest już przejezdna, natomiast ruch kolejowy został wstrzymany na czas badania przyczyn wypadku i zabezpieczenia śladów.

Służby kolejowe uruchomiły na trasie między Ziębicami i Kamieńcem Ząbkowickim komunikację zastępczą dla pasażerów.

