40-letni Polak zatrzymany przez ABW. Dokumentował transporty. "Zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu"

  • Kraj
  • opublikowano:
Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polaka, podejrzewanego o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu. Na zdjęciu: funkcjonariusze ABW / autor: Fratria
Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polaka, podejrzewanego o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu. Na zdjęciu: funkcjonariusze ABW / autor: Fratria

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polaka, podejrzewanego o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego

— podał minister w sobotnim wpisie na platformie X.

Areszt tymczasowy na 3 miesiące

Siemoniak zaznaczył, że decyzja sądu o areszcie wobec 40-letniego obywatela RP zapadła dzisiaj.

W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego). Zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

— przekazał minister.

CZYTAJ TAKŻE:

-Nowe fakty ws. Mateusza W., który miał planować zamach. ABW przeszukując nieruchomości zabezpieczyła m.in. Koran

-ABW zatrzymała rosyjskiego naukowca Aleksandra B. Prowadził wykopaliska archeologiczne na okupowanym Krymie

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych