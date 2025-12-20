Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polaka, podejrzewanego o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego
— podał minister w sobotnim wpisie na platformie X.
Areszt tymczasowy na 3 miesiące
Siemoniak zaznaczył, że decyzja sądu o areszcie wobec 40-letniego obywatela RP zapadła dzisiaj.
W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego). Zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— przekazał minister.
