Po godz. 8 odblokowana została droga ekspresowa nr 19 w Stojeszynie (Lubelskie), gdzie w piątek wieczorem doszło do karambolu” - poinformowała GDDKiA. 12 osób trafiło do szpitali w wyniku zderzenia 18 samochodów. Do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki na drodze - gęsta mgła i śliska nawierzchnia.

Wczoraj wieczorem na S19 między Lublinem a Rzeszowem - w okolicach miejscowości Stojeszyn - zderzyło się 18 samochodów, tj. 13 osobowych, 2 ciężarówki, 3 samochody dostawcze.

Pozostałe 8 pojazdów zdążyło się zatrzymać i nie uczestniczyło w karambolu

— dodała policja w komunikacie.

12 osób przewieziono do szpitali

Wskutek zdarzenia 12 osób przewieziono do szpitali. Z dotychczasowych informacji wynika, że nikt nie zginął.

Prawdopodobnie do wypadku przyczyniły się trudne warunki na drodze - gęsta mgła i śliska nawierzchnia.

Droga w kierunku Rzeszowa była przez całą noc zablokowana. Po godz. 8 dziś rano GDDKiA poinformowała o zakończeniu utrudnień.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

