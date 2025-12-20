„Po godz. 8 odblokowana została droga ekspresowa nr 19 w Stojeszynie (Lubelskie), gdzie w piątek wieczorem doszło do karambolu” - poinformowała GDDKiA. 12 osób trafiło do szpitali w wyniku zderzenia 18 samochodów. Do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki na drodze - gęsta mgła i śliska nawierzchnia.
Wczoraj wieczorem na S19 między Lublinem a Rzeszowem - w okolicach miejscowości Stojeszyn - zderzyło się 18 samochodów, tj. 13 osobowych, 2 ciężarówki, 3 samochody dostawcze.
Pozostałe 8 pojazdów zdążyło się zatrzymać i nie uczestniczyło w karambolu
— dodała policja w komunikacie.
12 osób przewieziono do szpitali
Wskutek zdarzenia 12 osób przewieziono do szpitali. Z dotychczasowych informacji wynika, że nikt nie zginął.
Prawdopodobnie do wypadku przyczyniły się trudne warunki na drodze - gęsta mgła i śliska nawierzchnia.
Droga w kierunku Rzeszowa była przez całą noc zablokowana. Po godz. 8 dziś rano GDDKiA poinformowała o zakończeniu utrudnień.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/748738-s19-przejezdna-po-karambolu-12-osob-trafilo-do-szpitala
