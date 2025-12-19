Potężny karambol na S19. Zderzyło się tam 26 samochodów! 10 osób jest rannych, droga w kierunku Rzeszowa zablokowana

  • Kraj
  • opublikowano:
Karambol na S19 w kierunku Rzeszowa. Na wysokości miejscowości Stojeszyn doszło do zderzenia 26 pojazdów / autor: X/Policja Lubelska
Karambol na S19 w kierunku Rzeszowa. Na wysokości miejscowości Stojeszyn doszło do zderzenia 26 pojazdów / autor: X/Policja Lubelska

26 samochodów zderzyło się w karambolu, do którego doszło wieczorem na drodze ekspresowej S19 niedaleko węzła Modliborzyce, w okolicach wsi Stojeszyn (Lubelskie). 10 osób jest rannych. Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana.

Do karambolu doszło na trasie pomiędzy węzłem Modliborzyce a węzłem Janów Lubelski Północ.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim asp. szt. Faustyna Lazur powiedziała PAP, że na drodze ekspresowej S19 w okolicy wsi Stojeszyn zderzyło się 26 samochodów, w tym dwa ciężarowe i bus.

Na tę chwilę nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. 10 osób jest rannych, zostały odwiezione karetkami do szpitali. Policjanci i strażacy pracują na miejscu. Ustalamy wszystkie szczegóły i okoliczności zdarzenia

— dodała Lazur.

Prawdopodobnie do wypadku przyczyniły się trudne warunki na drodze.

Jest mgła i ślisko

— zaznaczyła policjantka.

Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowość Modliborzyce – od węzła Modliborzyce drogą wojewódzką 857 oraz drogą wojewódzką 848 do węzła Janów Lubelski Północ.

Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

Adam Kacprzak/PAP

