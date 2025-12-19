26 samochodów zderzyło się w karambolu, do którego doszło wieczorem na drodze ekspresowej S19 niedaleko węzła Modliborzyce, w okolicach wsi Stojeszyn (Lubelskie). 10 osób jest rannych. Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana.
Do karambolu doszło na trasie pomiędzy węzłem Modliborzyce a węzłem Janów Lubelski Północ.
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim asp. szt. Faustyna Lazur powiedziała PAP, że na drodze ekspresowej S19 w okolicy wsi Stojeszyn zderzyło się 26 samochodów, w tym dwa ciężarowe i bus.
Na tę chwilę nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. 10 osób jest rannych, zostały odwiezione karetkami do szpitali. Policjanci i strażacy pracują na miejscu. Ustalamy wszystkie szczegóły i okoliczności zdarzenia
— dodała Lazur.
Prawdopodobnie do wypadku przyczyniły się trudne warunki na drodze.
Jest mgła i ślisko
— zaznaczyła policjantka.
Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowość Modliborzyce – od węzła Modliborzyce drogą wojewódzką 857 oraz drogą wojewódzką 848 do węzła Janów Lubelski Północ.
Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.
Adam Kacprzak/PAP
