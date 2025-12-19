WIDEO

Pożar kawiarni na zakopiańskich Krupówkach! Z płonącego budynku strażacy wynieśli dwie nieprzytomne osoby

Pożar lokalu na Krupówkach w Zakopanem / autor: PAP/Grzegorz Momot
Pożar lokalu na Krupówkach w Zakopanem / autor: PAP/Grzegorz Momot

Na zakopiańskich Krupówkach doszło do pożaru kawiarni. Z płonącego budynku strażacy wynieśli dwie nieprzytomne osoby, które w tym stanie zostały zabrane karetkami do szpitala – poinformował PAP rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski.

Pożar był bardzo dynamiczny, to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji. Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek

— powiedział PAP Król-Łęgowski.

Spłonęła niewielka kawiarnia w górnej części Krupówek, naprzeciwko zabytkowej drewnianej willi Poraj z 1887 r. Zabytek nie ucierpiał.

Na miejscu pracowały liczne zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru będą ustalane przez policję.

Adam Kacprzak/PAP/X

