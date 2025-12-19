Na zakopiańskich Krupówkach doszło do pożaru kawiarni. Z płonącego budynku strażacy wynieśli dwie nieprzytomne osoby, które w tym stanie zostały zabrane karetkami do szpitala – poinformował PAP rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski.
Pożar był bardzo dynamiczny, to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji. Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek
— powiedział PAP Król-Łęgowski.
Spłonęła niewielka kawiarnia w górnej części Krupówek, naprzeciwko zabytkowej drewnianej willi Poraj z 1887 r. Zabytek nie ucierpiał.
Na miejscu pracowały liczne zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru będą ustalane przez policję.
Adam Kacprzak/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/748721-splonela-kawiarnia-na-krupowkach-2-osoby-nieprzytomne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.