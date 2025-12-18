Po tragicznej śmierci 11-letniej Danusi, Karkonoski Hufiec ZHP, do którego drużyny należała dziewczynka, ogłosił żałobę. - Jej odejście to ogromna strata dla całej harcerskiej wspólnoty naszego hufca - napisano na profilu hufca.
W poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal szkoły, znaleziono ciało 11-latki z obrażeniami zadanymi ostrym narzędziem. We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa. We wtorek sąd zgodził się na wysłuchanie 12-latki przez policję.
Akta sprawy trafiły z policji do sądu rodzinnego, który poprowadzi postępowanie w sprawie o demoralizację.
W środę sąd zastosował wobec 12-letniej dziewczynki środek tymczasowy, ale wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska nie powiedziała, jaki to środek i nie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Może to być tymczasowe umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym lub też może zostać wyznaczony tymczasowy nadzór kuratora.
W środę wieczorem na profilu Karkonoskiego Hufca ZHP umieszczono wpis informujący o tym, że 11-letnia Danusia należała do 14 Drużyny Harcerskiej „Ventus”.
Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym na drugiego człowieka. Jej odejście to ogromna strata dla całej harcerskiej wspólnoty naszego hufca. W tych trudnych chwilach myślami jesteśmy przy rodzinie, bliskich, 14 Drużynie Harcerskiej +Ventus+ oraz wszystkich, których dotknęła ta tragedia
— napisano.
W związku z tragicznymi wydarzeniami w hufcu ogłoszono żałobę do 23 grudnia włącznie.
We wpisie umieszczono też informację, że pogrzeb 11-latki odbędzie się w sobotę. Tego dnia w całej Jeleniej Górze, decyzją prezydenta miasta, będzie obowiązywać żałoba. O dacie pogrzebu poinformował w środę również prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak
