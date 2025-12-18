Żałoba w Karkonoskim Hufcu ZHP po śmierci 11-letniej Danusi. "Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym na drugiego człowieka"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze. / autor: PAP/Krzysztof Ćwik
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze. / autor: PAP/Krzysztof Ćwik

Po tragicznej śmierci 11-letniej Danusi, Karkonoski Hufiec ZHP, do którego drużyny należała dziewczynka, ogłosił żałobę. - Jej odejście to ogromna strata dla całej harcerskiej wspólnoty naszego hufca - napisano na profilu hufca.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tragedia w Jeleniej Górze. Sąd zastosował środek tymczasowy wobec 12-latki podejrzanej o zabójstwo 11-letniej dziewczynki

W poniedziałek przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal szkoły, znaleziono ciało 11-latki z obrażeniami zadanymi ostrym narzędziem. We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Nie jest znany motyw zabójstwa. We wtorek sąd zgodził się na wysłuchanie 12-latki przez policję.

Akta sprawy trafiły z policji do sądu rodzinnego, który poprowadzi postępowanie w sprawie o demoralizację.

W środę sąd zastosował wobec 12-letniej dziewczynki środek tymczasowy, ale wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska nie powiedziała, jaki to środek i nie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Może to być tymczasowe umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym lub też może zostać wyznaczony tymczasowy nadzór kuratora.

W środę wieczorem na profilu Karkonoskiego Hufca ZHP umieszczono wpis informujący o tym, że 11-letnia Danusia należała do 14 Drużyny Harcerskiej „Ventus”.

Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym na drugiego człowieka. Jej odejście to ogromna strata dla całej harcerskiej wspólnoty naszego hufca. W tych trudnych chwilach myślami jesteśmy przy rodzinie, bliskich, 14 Drużynie Harcerskiej +Ventus+ oraz wszystkich, których dotknęła ta tragedia

— napisano.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w hufcu ogłoszono żałobę do 23 grudnia włącznie.

We wpisie umieszczono też informację, że pogrzeb 11-latki odbędzie się w sobotę. Tego dnia w całej Jeleniej Górze, decyzją prezydenta miasta, będzie obowiązywać żałoba. O dacie pogrzebu poinformował w środę również prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak

kk/PAP/Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych