Niemieccy żołnierze zakończyli misję ochrony powietrznej NATO w Polsce z użyciem Patriotów. Zastąpili ich Holendrzy

Niemieckie siły zbrojne zakończyły misję ochrony przestrzeni powietrznej NATO nad Polską i lotniskiem Rzeszów-Jasionka z użyciem dwóch baterii systemu Patriot. Po przekazaniu zadania Holandii ostatni żołnierze Bundeswehry wrócili do kraju – podało ministerstwo obrony RFN.

Misja około 200 żołnierzy niemieckiej obrony przeciwlotniczej rozpoczęła się w styczniu 2025 r. Początkowo miała potrwać sześć miesięcy, jednak została przedłużona m.in. w celu zabezpieczenia dostaw dla ukraińskich sił zbrojnych.

W ostatnich miesiącach nasi żołnierze w Polsce doświadczyli całego spektrum prowokacji i zagrożeń hybrydowych. Reagowali na nie zdecydowanie, a jednocześnie rozważnie

— podkreślił minister obrony Niemiec Boris Pistorius, cytowany przez agencję dpa.

Pistorius podziękował żołnierzom Bundeswehry, którzy - jak zaznaczył - stanowili istotne wsparcie dla obrony powietrznej NATO na wschodniej flance i godnie reprezentowali Niemcy.

Niemiecka obecność

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka jest największym hubem logistycznym pomocy dla Ukrainy. Obecnie ochronę tego obiektu zapewnią holenderskie baterie obrony powietrznej.

Niemcy wnoszą wkład w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Na lotnisku pod Malborkiem, gdzie znajduje się 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, stacjonują dwa niemieckie myśliwce Eurofighter. Ich obecność przewidziana jest wstępnie do marca 2026 r. i stanowi odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony w ostatnich tygodniach.

Adrian Siwek/PAP

