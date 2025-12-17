Niemieckie siły zbrojne zakończyły misję ochrony przestrzeni powietrznej NATO nad Polską i lotniskiem Rzeszów-Jasionka z użyciem dwóch baterii systemu Patriot. Po przekazaniu zadania Holandii ostatni żołnierze Bundeswehry wrócili do kraju – podało ministerstwo obrony RFN.
Misja około 200 żołnierzy niemieckiej obrony przeciwlotniczej rozpoczęła się w styczniu 2025 r. Początkowo miała potrwać sześć miesięcy, jednak została przedłużona m.in. w celu zabezpieczenia dostaw dla ukraińskich sił zbrojnych.
W ostatnich miesiącach nasi żołnierze w Polsce doświadczyli całego spektrum prowokacji i zagrożeń hybrydowych. Reagowali na nie zdecydowanie, a jednocześnie rozważnie
— podkreślił minister obrony Niemiec Boris Pistorius, cytowany przez agencję dpa.
Pistorius podziękował żołnierzom Bundeswehry, którzy - jak zaznaczył - stanowili istotne wsparcie dla obrony powietrznej NATO na wschodniej flance i godnie reprezentowali Niemcy.
Niemiecka obecność
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka jest największym hubem logistycznym pomocy dla Ukrainy. Obecnie ochronę tego obiektu zapewnią holenderskie baterie obrony powietrznej.
Niemcy wnoszą wkład w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Na lotnisku pod Malborkiem, gdzie znajduje się 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, stacjonują dwa niemieckie myśliwce Eurofighter. Ich obecność przewidziana jest wstępnie do marca 2026 r. i stanowi odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony w ostatnich tygodniach.
Adrian Siwek/PAP
