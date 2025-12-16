Gdański Ogród Zoologiczny poinformował o narodzinach nowego osobnika w stadzie żyraf. „Urodziła się 1 grudnia i rośnie jak na drożdżach!” - podano. Wszystko jest tym bardziej ekscytujące, ponieważ to pierwsze takie wydarzenie w ponad 70-letniej historii ZOO.
„Ogromny powód do dumy”
Gdański Ogród Zoologiczny przekazał cudowną wiadomość!
Na świat przyszła żyrafa. Urodziła się 1 grudnia i rośnie jak na drożdżach! Ma już ponad 170 cm wzrostu, wciąż wygląda jak delikatna kruszynka. Dumna mama Alia otacza ją czułą opieką, a tata Aki z uwagą śledzi pierwsze kroki swojej córki. Narodziny żyrafy to wyjątkowe wydarzenie i ogromny powód do dumy
— czytamy w komunikacie na Facebooku, gdzie zamieszczono również nagranie pokazujące małą żyrafę ugandyjską.
Mała żyrafa musi podrosnąć
Jak dodała w kolejnym facebookowym wpisie opiekunka żyraf - Syliwa - „małej żyrafki jeszcze nie zobaczycie na wybiegu ekspozycyjnym, bo potrzebuje czasu, by trochę podrosnąć”.
Już teraz możecie jednak odwiedzić resztę stada oraz pozostałych mieszkańców Gdańskiego Zoo. Zapraszamy serdecznie! Jesteśmy otwarci również w zimę
— dodała.
Żyrafy ugandyjskie
Żyrafy ugandyjskie zajmuję tereny sawannowe w Afryce Wschodniej. Od 2016 r. są klasyfikowane jako gatunek narażony na wyginięcie. Żyją w niewielkich grupach lub samotnie. Z reguły dzielą się na grupy jednopłciowe lub matek z dziećmi. Są aktywne głównie rano i wieczorem. Większość dnia spędzają na poszukiwaniu pokarmu. Potrzebują niewiele snu – mniej niż 5 godzin. Często pasą się w towarzystwie zebr, antylop i strusi, dzięki czemu te zwierzęta są bezpieczniejsze, bo mogą się ostrzegać o zagrożeniach.
Podstawowym ich pokarmem są liście i młode pędy akacji. Dietę uzupełniają kwiaty i owoce. Dziennie żyrafa może zjeść ponad 50 kg liści. Dorosła ma od 830 do 1200 kg. Ciąża u żyrafy trwa ok. 450 dni. Młode pozostaje z matką do 22. miesiąca życia. W środowisku naturalnym żyją średnio 10 lat, a w ogrodach zoologicznych nawet do ponad 20 lat. Są świetnie przystosowane do życia w trudnych warunkach. Mają bardzo dobry wzrok i słuch. Dzięki systemowi termoregulacji nie grozi im przegrzanie.
