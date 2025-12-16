Chłopiec przyniósł... maczetę do szkoły. Uderzył trzonkiem pracownika placówki i uciekł. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny

  • Kraj
  • opublikowano:
Chłopiec został zatrzymany niedaleko szkoły przez wezwany patrol policji / autor: Fratria
Chłopiec został zatrzymany niedaleko szkoły przez wezwany patrol policji / autor: Fratria

Sąd rodzinny zdecyduje o losie 14-latka, który wczoraj przyniósł do szkoły podstawowej w Tarnobrzegu maczetę. Ośmioklasista uderzył trzonkiem pracownika placówki, po czym uciekł ze szkoły. Zatrzymali go policjanci.

Jak powiedziała PAP oficer prasowy policji w Tarnobrzegu podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, 59-letni pracownik szkoły, który został kilkukrotnie uderzony przez 14-latka, nie odniósł poważnych obrażeń.

Zdecydowana postawa tego mężczyzny, który krzyknął i zwrócił uwagę na przedmiot, który miał przy sobie ten uczeń, spowodowała, że nastolatek uciekł ze szkoły i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał

— dodała.

Przyniósł do szkoły… maczetę

Informacje o tym incydencie policjanci otrzymali wczoraj około godz. 8.30. Z informacji wynikało, że uczeń VIII klasy przyniósł do szkoły maczetę. Pracownik szkoły, który zwrócił mu uwagę, został przez niego uderzony trzonkiem, po czym 14-latek uciekł z placówki. Został zatrzymany niedaleko szkoły przez wezwany patrol policji.

Jak dodała policjantka, chłopak w chwili zatrzymania był roztrzęsiony i mocno przeżywał całą sytuację. 14-latek nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

Na miejscu pracowało ok. 20 policjantów, którzy nie tylko zabezpieczali ślady i monitoring, ale również w każdej klasie przeprowadzali rozmowy, żeby wyciszyć emocje

— powiedziała podinsp. Jędrzejewska-Wrona.

Przesłuchano świadków zdarzenia

Dziś przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia. Nastolatek przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie. Zostały postawione mu zarzuty usiłowania spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz przygotowania do zabójstwa. Jeszcze dziś sąd rodzinny w Tarnobrzegu ma zdecydować, czy utrzyma te zarzuty i zdecyduje o losie 14-latka.

Policja nie podaje motywów działania nastolatka.

Lokalny portal Nowiny24 podał, że matka chłopca została niedawno zwolniona ze szkoły, do której chodził nastolatek, i to miało być jego motywem.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych