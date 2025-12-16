Sąd rodzinny zdecyduje o losie 14-latka, który wczoraj przyniósł do szkoły podstawowej w Tarnobrzegu maczetę. Ośmioklasista uderzył trzonkiem pracownika placówki, po czym uciekł ze szkoły. Zatrzymali go policjanci.
Jak powiedziała PAP oficer prasowy policji w Tarnobrzegu podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, 59-letni pracownik szkoły, który został kilkukrotnie uderzony przez 14-latka, nie odniósł poważnych obrażeń.
Zdecydowana postawa tego mężczyzny, który krzyknął i zwrócił uwagę na przedmiot, który miał przy sobie ten uczeń, spowodowała, że nastolatek uciekł ze szkoły i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał
— dodała.
Przyniósł do szkoły… maczetę
Informacje o tym incydencie policjanci otrzymali wczoraj około godz. 8.30. Z informacji wynikało, że uczeń VIII klasy przyniósł do szkoły maczetę. Pracownik szkoły, który zwrócił mu uwagę, został przez niego uderzony trzonkiem, po czym 14-latek uciekł z placówki. Został zatrzymany niedaleko szkoły przez wezwany patrol policji.
Jak dodała policjantka, chłopak w chwili zatrzymania był roztrzęsiony i mocno przeżywał całą sytuację. 14-latek nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.
Na miejscu pracowało ok. 20 policjantów, którzy nie tylko zabezpieczali ślady i monitoring, ale również w każdej klasie przeprowadzali rozmowy, żeby wyciszyć emocje
— powiedziała podinsp. Jędrzejewska-Wrona.
Przesłuchano świadków zdarzenia
Dziś przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia. Nastolatek przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie. Zostały postawione mu zarzuty usiłowania spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz przygotowania do zabójstwa. Jeszcze dziś sąd rodzinny w Tarnobrzegu ma zdecydować, czy utrzyma te zarzuty i zdecyduje o losie 14-latka.
Policja nie podaje motywów działania nastolatka.
Lokalny portal Nowiny24 podał, że matka chłopca została niedawno zwolniona ze szkoły, do której chodził nastolatek, i to miało być jego motywem.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
