„Od dzisiejszego wieczora do środowego poranka obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą od Suwałk po Zieloną Górę” – poinformował synoptyk IMGW Tomasz Siemieniuk. Dodał, że jutro nastąpi ocieplenie, lokalnie nawet do 11 st. C.
Dziś pogoda jest dość zróżnicowana. Najwięcej słońca i najwięcej pogodnego nieba mamy na Pomorzu. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i na Mazowszu oraz w Małopolsce przeważa zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Na Mazowszu i w Małopolsce mgły ograniczające widzialność do około 200-300 m. Lokalnie są one marznące, zwłaszcza w woj. mazowieckim i małopolskim. W końcówce dnia będzie przeważało zachmurzenie duże i całkowite, a w części północnej, północno-wschodniej i w południowej utrzymają się mgły. Najwięcej przejaśnień powinno wystąpić i utrzymać się nad Wybrzeżem i na zachodzie Polski.
Temperatura w strefie mgieł, zwłaszcza w Małopolsce, będzie wynosiła około minus 2 st. C, a na Wybrzeżu do 6 st. C. Na Mazowszu, Kujawach, Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie około 2 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków południowych.
W nocy będą dominować mgły
Najbliższej nocy będą dominować mgły, miejscami marznące. Będą się one formowały na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii, Kaszubach, w Wielkopolsce, na Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce. Temperatura od minus 4 st. C do maksymalnie 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, z przewagą kierunków południowych.
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, znacznej części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, a także dla północnej części woj. podlaskiego, mazowieckiego i dla południa woj. zachodniopomorskiego. Gęste zamglenia pojawią się także w woj. małopolskim, w okolicach Krakowa. Na tych terenach prognozuje się gęste mgły, widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące.
Ostrzeżenia te będą obowiązywać od dziś od godz. 16.00 do jutra do godz. 9.00.
Środa pod znakiem chmur
Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Początkowo jeszcze w godzinach porannych, przynajmniej do godziny 9.00, mogą utrzymywać się silne zamglenia lub mgły, a lokalnie nawet mgły osadzające szadź.
Najchłodniej na Suwalszczyźnie i Kaszubach – około 2 st. C. Najcieplej na Górnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce do około 7-10 st. C, a lokalnie nawet do 11 st. C. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany z południa i z południowego zachodu.
Noc z jutra na pojutrze z dużą ilością chmur. W wielu miejscach będą się formowały mgły – na Suwalszczyźnie, Mazowszu, Kaszubach, w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz Kłodzkiej i ewentualnie na Ziemi Łódzkiej. W związku z tym na tych obszarach widzialność może być ograniczona do około 200 m. Na Wybrzeżu słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od minus 3 st. C do 2 st. C.
