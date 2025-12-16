Katolicki Uniwersytet Lubelski zawiesił 19-letniego Mateusza W., studenta pierwszego roku prawa, który usłyszał zarzut przygotowania do zamachu terrorystycznego. Sprawą zajmuje się też rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów. Podejrzanemu może grozić wydalenie z uczelni. Z kolei wedle informacji Onetu mundurowi z ABW podczas przeszukania wynajmowanego przez Mateusza W. mieszkanie w Lublinie i jego rodzinnego domu pod Łodzią zabezpieczyli nośniki danych i przedmioty związane z islamem.
Na briefingu rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz poinformował, że postępowanie na uczelni wszczęte zostało 8 grudnia po wpływie informacji ze szczecińskiego sądu o aresztowaniu 19-latka.
Został natychmiast zawieszony w prawach studenta KUL
-– dodał.
„Gama kar jest szeroka”
Sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów, który będzie zbierać dowody, dokumentację i zeznania świadków. Po zakończeniu postępowania – jak wyjaśnił Andrusiewicz – skieruje wniosek o ukaranie do komisji dyscyplinarnej.
Gama kar jest szeroka, włącznie z wydaleniem z uczelni
-– zaznaczył Andrusiewicz.
Poinformował też, że 19-letni Mateusz W. jest studentem pierwszego roku prawa. Uczelnia nie miała niepokojących sygnałów o jego zachowaniu.
Ubolewamy, że taka sytuacja dotyczy studenta KUL. Jest to student pierwszego roku. Można by rzec, że jeszcze może nie wsiąkł w ten świat wartości na KUL. Jeszcze nie zdawał żadnego egzaminu. Na pewno jest to postępowanie godne najwyższego ubolewania
— zaznaczył Andrusiewicz.
Dodał, że studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni. Zaplanowano m.in. spotkanie i rozmowę na temat „świata wartości, którymi powinniśmy się kierować”.
Przychodząc na KUL, jakby podpisujemy deklarację, że ten świat wartości obecny na KUL jest światem wartości, które akceptujemy. Świat wartości KUL jest sprzeczny z tym, za co został zatrzymany ten pan
— podkreślił rzecznik.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ABW zatrzymała 19-letniego Mateusza W., który usłyszał już zarzut przygotowania do zamachu terrorystycznego. Mężczyzna miał planować masowy zamach z użyciem materiałów wybuchowych na jednym z jarmarków świątecznych.
ABW zabezpieczyła materiały związane z islamem
Z kolei portal Onet ustalił, że mundurowi z ABW podczas przeszukania wynajmowanego przez Mateusza W. mieszkanie w Lublinie i jego rodzinnego domu pod Łodzią zabezpieczyli nośniki danych i przedmioty związane z islamem. Student miał mieć m.in. ulotki dotyczące podstaw islamu, a także Koran.
Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Kształci ok. 8,2 tys. studentów, z czego ponad 630 to osoby z zagranicy. Pierwszy rok studiów rozpoczęło w październiku 3,5 tys. osób.
