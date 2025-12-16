Jak ustaliło radio RMF FM, w miejscowości Lekowo na Mazowszu wojskowy dron rozbił się na terenie prywatnej nieruchomości. Informacje te potwierdził już szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Najpewniej był to niewielki dron rozpoznawczy, który spadł w trakcie ćwiczeń prowadzonych przez polskich żołnierzy w tym rejonie. Z informacji uzyskanych przez reportera RMF FM wynika, że bezzałogowiec nie wyrządził żadnych szkód materialnych.
„To był nasz dron”
Dziś rano również w RMF FM do sprawy nawiązał minister Kierwiński.
To był nasz dron. Wykorzystywany przez nasze wojsko. To nie jest żadne wydarzenie takie, że obce drony wleciały na terytorium Polski. Choć proszę pamiętać, ja mówię z pełną odpowiedzialnością, pewnie różnego rodzaju prowokacje z tak zwanymi dronami wabikami, które będą przekraczały naszą granicę, będą się jeszcze pojawiać. One się raz na kilka tygodni pojawiają
— zastrzegł szef MSWiA.
