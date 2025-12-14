Dziś wczesnym popołudniem w miejscowości Żelizna w powiecie radzyńskim spacerowicz zauważył w lesie części obiektu przypominające drona. „Maszyna to prawdopodobnie jeden z bezzałogowców, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września” – podaje Polsat News.
Lubelska policja poinformowała w komunikacie, że funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim zabezpieczają teren. Powiadomione zostały odpowiednie służby, takie jak Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim i Żandarmeria Wojskowa w Białej Podlaskiej. Mundurowi znaleźli styropianową obudowę i silnik.
Rosyjski atak dronowy
Do naruszenia przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z 9 na 10 września. Najpierw informowano o 19 bezzałogowcach, następnie – że maszyn było jednak 21.
Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo. W Wyrykach-Woli (woj. lubelskie) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.
