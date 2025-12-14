Szczątki drona znalezione na Lubelszczyźnie. To m.in. styropianowa obudowa i silnik. Prawdopodobnie pochodził z wrześniowego ataku

  • Kraj
  • opublikowano:
Zdj. ilustracyjne - policyjny "kogut" / autor: Fratria
Zdj. ilustracyjne - policyjny "kogut" / autor: Fratria

Dziś wczesnym popołudniem w miejscowości Żelizna w powiecie radzyńskim spacerowicz zauważył w lesie części obiektu przypominające drona. „Maszyna to prawdopodobnie jeden z bezzałogowców, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września” – podaje Polsat News.

Lubelska policja poinformowała w komunikacie, że funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim zabezpieczają teren. Powiadomione zostały odpowiednie służby, takie jak Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim i Żandarmeria Wojskowa w Białej Podlaskiej. Mundurowi znaleźli styropianową obudowę i silnik.

Rosyjski atak dronowy

Do naruszenia przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z 9 na 10 września. Najpierw informowano o 19 bezzałogowcach, następnie – że maszyn było jednak 21.

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, a tym samym NATO. Początkowo przekazano, że chodzi o 19 bezzałogowców, następnie poinformowano, że było to 21 maszyn.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo. W Wyrykach-Woli (woj. lubelskie) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

CZYTAJ TAKŻE:

-TYLKO U NAS. Kolejni mieszkańcy Wyryk też otrzymają pomoc! „MON mówi, że pomoże. Ale to wszystko dzięki Telewizji wPolsce24”

-Tusk buńczucznie na tle szczątków dronów: „Tak skończy każdy”. Cięte KOMENTARZE: „Czyli jak? Przeleci niewykryty 300 km nad Polską?”

PAP/Polsat News/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych