Na jednym z rzeszowskich rond doszło do wypadku z udziałem autokaru turystycznego. Kierowca przejechał przez środek ronda, po czym zatrzymał się na pasie zieleni. „Podróżowało nim 47 obywateli Białorusi, którzy docelowo mieli udać się na Węgry” - przekazała KMP w Rzeszowie.
Do wypadku doszło przed godziną 7:00 na rondzie im. Jacka Kuronia w Rzeszowie.
34-letni kierujący autokarem, obywatel Białorusi, jadąc trasą S-19 w kierunku Rzeszowa, na rondzie Kuronia przejechał przez rondo na wprost i wjechał na pas zieleni od strony ulicy Rzecha. Autokarem podróżowało 47 obywateli Białorusi, którzy docelowo mieli udać się na Węgry. W wyniku zdarzenia 14 z nich trafiło do szpitali
— przekazała Komenda Powiatowa Policji w Rzeszowie.
Badania alkomatem wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Osoby, które nie odniosły obrażeń otrzymały opiekę, zapewniono im też możliwość skorzystania z usług biegłego tłumacza.
Prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśniecie kierowcy
— podała policja.
Adam Bąkowski/KMP Rzeszów
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/748262-wypadek-autokaru-turystycznego-14-osob-w-szpitalu
