Pasażerowie przeżyli chwile grozy. Kierowca autokaru przejechał środkiem ronda. "W wyniku zdarzenia 14 z nich trafiło do szpitali"

Wypadek autokaru na rondzie Kuronia w Rzeszowie / autor: KMP Rzeszów
Na jednym z rzeszowskich rond doszło do wypadku z udziałem autokaru turystycznego. Kierowca przejechał przez środek ronda, po czym zatrzymał się na pasie zieleni. „Podróżowało nim 47 obywateli Białorusi, którzy docelowo mieli udać się na Węgry” - przekazała KMP w Rzeszowie.

Do wypadku doszło przed godziną 7:00 na rondzie im. Jacka Kuronia w Rzeszowie.

34-letni kierujący autokarem, obywatel Białorusi, jadąc trasą S-19 w kierunku Rzeszowa, na rondzie Kuronia przejechał przez rondo na wprost i wjechał na pas zieleni od strony ulicy Rzecha. Autokarem podróżowało 47 obywateli Białorusi, którzy docelowo mieli udać się na Węgry. W wyniku zdarzenia 14 z nich trafiło do szpitali

— przekazała Komenda Powiatowa Policji w Rzeszowie.

Wypadek autokaru na rondzie Kuronia w Rzeszowie / autor: KMP Rzeszów Wypadek autokaru na rondzie Kuronia w Rzeszowie / autor: KMP Rzeszów Wypadek autokaru na rondzie Kuronia w Rzeszowie / autor: KMP Rzeszów

Badania alkomatem wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Osoby, które nie odniosły obrażeń otrzymały opiekę, zapewniono im też możliwość skorzystania z usług biegłego tłumacza.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśniecie kierowcy

— podała policja.

Adam Bąkowski/KMP Rzeszów

