Ewakuacja pociągu relacji Przemyśl - Kijów! Na pokładzie miał być podejrzany pakunek. Na miejscu pracują służby

Około 480 osób zostało ewakuowanych z pociągu relacji Przemyśl - Kijów / autor: Fratria
Około 480 osób zostało ewakuowanych z pociągu relacji Przemyśl - Kijów po zgłoszeniu informacji o podejrzanym pakunku na pokładzie. Nikomu nic się nie stało, na miejscu pracują służby.

Informację o podejrzanym pakunku w pociągu służby otrzymały w sobotę tuż przed południem. Jak powiedziała PAP mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, na miejsce niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, strażaków i pogotowie ratunkowe.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami podjęto decyzję o ewakuacji pociągu. Z ustaleń policjantów wynika, że składem podróżowało około 480 osób

— przekazała rzeczniczka komendy policji w Przemyślu.

Wszyscy opuścili pociąg

Dodała, że wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg.

Na razie nie wiadomo, co zawierał pakunek. – Na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia – dodała policjantka.

PAP/Tomasz Karpowicz

