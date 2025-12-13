Około 480 osób zostało ewakuowanych z pociągu relacji Przemyśl - Kijów po zgłoszeniu informacji o podejrzanym pakunku na pokładzie. Nikomu nic się nie stało, na miejscu pracują służby.
Informację o podejrzanym pakunku w pociągu służby otrzymały w sobotę tuż przed południem. Jak powiedziała PAP mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, na miejsce niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, strażaków i pogotowie ratunkowe.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami podjęto decyzję o ewakuacji pociągu. Z ustaleń policjantów wynika, że składem podróżowało około 480 osób
— przekazała rzeczniczka komendy policji w Przemyślu.
Wszyscy opuścili pociąg
Dodała, że wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg.
Na razie nie wiadomo, co zawierał pakunek. – Na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia – dodała policjantka.
PAP/Tomasz Karpowicz
