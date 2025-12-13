Z powodu mgły na lotnisku w Krakowie Balicach część lotów została przekierowana do Katowic, Rzeszowa, Warszawy. Krakow Airport prosi pasażerów o śledzenie komunikatów od przewoźników. Bieżące informacje o rejsach są też na stronie internetowej i aplikacji lotniska.
Krakowski port lotniczy przekazał na Facebooku, że do Katowic przekierowane są rejsy m.in. z: Helsinek, Pafos, Malty, Marsylii, Rzymu, Sztokholmu, Londynu, Frankfurtu. Na Lotnisko Chopina w Warszawie skierowano lot z Antalyi, a do portu Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów - rejsy z Shannon i Edynburga.
Krakow Airport podał, że decyzja o przekierowaniach czy odwołanych rejsach leży po stronie linii lotniczych i to one na bieżąco przekazują informacje pasażerom. Lotnisko zaś na bazie informacji od przewoźników lub firm handlingowych aktualizuje wiadomości na tablicach odlotów/przylotów w terminalu, na stronie i w aplikacji.
Częste problemy z mgłą
Z problemami z powodu mgły krakowskie lotnisko boryka się stosunkowo często. Zmiany w lotach nastąpiły również w ubiegłym tygodniu. Krakowskie lotnisko nie ma nowoczesnego systemu ILS, który umożliwiłby widoczność w gęstej mgle.
Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje się, że liczba ta wyniesie 13 mln pasażerów.
PAP/Tomasz Karpowicz
