Ponad 180 cudzoziemców przedostało się wczoraj kilkudziesięciometrowym wykopanym tunelem pod granicą polsko-białoruską” - ustaliła PAP w Straży Granicznej. Liczbę osób ustalono dzięki systemom elektronicznym, a niedługo później zatrzymano ponad 130 osób; trwają poszukiwania pozostałych migrantów.

Informację potwierdził PAP rzecznik SG ppłk Andrzej Juźwiak. Przekazał, że podkop wydrążony pod linią polsko-białoruskiej granicy państwowej został ujawniony wczoraj w okolicach Narewki na Podlasiu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 50 metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście zlokalizowano około 10 metrów od zapory po polskiej stronie

— poinformował Juźwiak.

Dotychczas ujęto ponad 130 osób”

Dodał, że dzięki systemom elektronicznym funkcjonariusze SG „szybko ustalili, że podkopem w krótkim czasie przedostało się do Polski ponad 180 cudzoziemców”.

W wyniku podjętych natychmiastowo działań ujęto do tej pory ponad 130 osób, trwają poszukiwania pozostałych sprawców nielegalnego przekroczenia granicy

— zapewnił.

Rzecznik poinformował, że oprócz strażników granicznych w akcji uczestniczą żołnierze i funkcjonariusze policji, wykorzystywane są także m.in. psy służbowe.

Wśród ujętych cudzoziemców byli głównie obywatele Afganistanu i Pakistanu, pozostali to m.in. obywatele Indii, Nepalu i Bangladeszu

— zaznaczył.

Zatrzymano też kolejnych „kurierów”

Ppłk Juźwiak dodał, że w tym samym czasie funkcjonariusze SG zatrzymali dwóch kierowców: 69-letniego mieszkańca woj. małopolskiego i 49-letniego obywatela Litwy, którzy przyjechali odebrać migrantów. Mężczyźni mieli przerzucić cudzoziemców na zachód Europy.

Trwają wobec nich dalsze czynności

— poinformował Juźwiak.

SG poinformowała, że jest to czwarty w tym roku podkop pod granicą polsko-białoruską ujawniony przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Fizyczne i elektroniczne zabezpieczenia na tym odcinku pozwalają, jak zaznacza SG, na natychmiastową reakcję „na wszelkie próby naruszenia granicy państwowej”.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

