W Busku-Zdroju zaczął działać Zakład Aktywności Zawodowej Willa Bagatela – pierwsza w Polsce placówka, w której osoby z niepełnosprawnościami będą przygotowywane do pracy w obiektach sanatoryjnych. W uroczystości uczestniczyła pierwsza dama Marta Nawrocka. „Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w życiu, chyba że na to pozwolisz” - wskazała, przytając słowa aktora Christophera Reeve’a.
Należąca do Uzdrowiska Busko-Zdrój willa Bagatela została użyczona Fundacji Buskie Uzdrowisko, która uruchomiła w niej zakład aktywizacji zawodowej. Obiekt ma charakter sanatoryjno-hotelowy i będzie działał jako samodzielny podmiot wspierający działalność uzdrowiskową. Utworzono w nim 38 miejsc o podwyższonym standardzie dla kuracjuszy.
Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój Elżbieta Śreniawska podkreśliła, że nowy ZAZ będzie miejscem zatrudnienia i rozwoju kompetencji. Placówka została uruchomiona z myślą o osobach z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracę znalazło tu 42 pracowników, z czego 30 to osoby z niepełnosprawnościami wspierane przez 12 osób personelu pomocniczego.
Superbohaterowie
Otwarcie odbyło się z udziałem pierwszej damy Marty Nawrockiej, która zaznaczyła, że zakład aktywności zawodowej to „coś znacznie więcej niż tylko miejsce pracy”. Jak podkreślała, to otwarcie drogi „do większej samodzielności i samorealizacji”.
Przytoczyła również słowa aktora Christophera Reeve’a: „Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w życiu, chyba że na to pozwolisz” i zaapelowała do pracowników, aby nigdy na to nie pozwolili.
Bądźcie dla siebie superbohaterami
— podkreśliła.
Nowoczesny obiekt
Prezes Fundacji Buskie Uzdrowisko Anna Kopcińska-Wielgus powiedziała, że dawny internat przekształcono w obiekt sanatoryjno-hotelowy wraz z odpowiednią bazą zabiegową, którą współprowadzić będą osoby z niepełnosprawnościami. Zatrudniono m.in. masażystkę, pracowników kuchni, serwis sprzątający, robotników gospodarczych i pracowników biurowych.
ZAZ ma nowoczesną bazę zabiegową, m.in. urządzenia do rehabilitacji ręki, hydromasaż, sprzęt do laseroterapii i elektroterapii. Zabiegi będą dostępne dla kuracjuszy i dla pracowników ZAZ-u w ramach codziennej rehabilitacji. Na miejscu działają także gabinety lekarskie i pielęgniarskie oraz zaplecze kuchenne i pralnia.
Marszałek województwa Renata Janik zaznaczyła, że jest to jedenasty ZAZ w regionie.
W 2018-2019 r. w naszym województwie funkcjonowały tylko cztery ZAZ-y, a obecna liczba to efekt konsekwentnego działania zarządu województwa, ale również sejmiku, który akceptuje budżety
— dodała.
Wielka szansa
Placówka w Busku-Zdroju rozpoczyna działalność operacyjną. W pracowni artystycznej powstają stroiki i dekoracje świąteczne, które będą oferowane podczas kiermaszy.
Ja się w rękodziele czuję jak ryba w wodzie, więc ja się tutaj spełniam całkowicie
— zaznaczyła jedna z pracownic, Katarzyna Lachowicz.
Dodała, że otwarty zakład w Busku-Zdroju ma szczególne znaczenie, bo stanowi pierwszą taką szansę na zatrudnienie w pobliżu. Zaznaczyła, że choć w okolicy są terapie zajęciowe, to nowy obiekt oferuje prawdziwą pracę.
Adaptacja budynku do potrzeb ZAZ-u kosztowała ok. 8 mln zł.
CZYTAJ TAKŻE:
— Pierwsza Dama: Polacy pamiętają o swoich rodakach na Wschodzie. Akcja „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” to inicjatywa ludzi dla ludzi
— Pierwsza Dama odwiedziła Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny. „Pozwala nam podarować innym odrobinę dobra”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/748033-pierwsza-dama-badzcie-dla-siebie-superbohaterami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.