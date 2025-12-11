Ewakuowano szkołę w Siedlcach. Powodem rozpylenie nieznanej substancji. "Na miejsce dojechała grupa chemiczno-ekologiczna"

Ewakuowano szkołę w Siedlcach, w tle nieznana substancja
Zdjęcie ilustracyjne straży pożarnej. Ewakuowano szkołę w Siedlcach, w tle nieznana substancja / autor: Fratria

Ewakuowano szkołę podstawową przy ulicy Dreszera w Siedlcach - w sumie 537 osób. Powodem jest prawdopodobne rozpylenie nieznanej substancji. Cztery osoby uskarżały się na złe samopoczucie.

Oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach kpt. Daniel Czapski przekazał, że do strażaków zgłoszenie dotarło o godzinie 12.30.

Na miejscu są trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczno-ekologiczna. Po przybyciu ewakuowano 537 osób, z czego 50 to osoby dorosłe

— powiedział strażak.

Złe samopoczucie i omdlenia

Zaznaczył, że cztery osoby, jedna nauczycielka i troje uczniów, uskarżało się na złe samopoczucie i omdlenia.

W tej chwili trwa identyfikacja ewentualnej substancji. Na miejsce dojechała właśnie grupa chemiczno-ekologiczna z Warszawy. To grupa wyższego rozpoznania, która również zajmie się identyfikacją substancji

— dodał Czapski.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

