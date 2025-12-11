Ewakuowano szkołę podstawową przy ulicy Dreszera w Siedlcach - w sumie 537 osób. Powodem jest prawdopodobne rozpylenie nieznanej substancji. Cztery osoby uskarżały się na złe samopoczucie.
Oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach kpt. Daniel Czapski przekazał, że do strażaków zgłoszenie dotarło o godzinie 12.30.
Na miejscu są trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczno-ekologiczna. Po przybyciu ewakuowano 537 osób, z czego 50 to osoby dorosłe
— powiedział strażak.
Złe samopoczucie i omdlenia
Zaznaczył, że cztery osoby, jedna nauczycielka i troje uczniów, uskarżało się na złe samopoczucie i omdlenia.
W tej chwili trwa identyfikacja ewentualnej substancji. Na miejsce dojechała właśnie grupa chemiczno-ekologiczna z Warszawy. To grupa wyższego rozpoznania, która również zajmie się identyfikacją substancji
— dodał Czapski.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
