„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4 grudnia zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra B., ściganego przez Ukrainę za prowadzenie wykopalisk archeologicznych na okupowanych przez Rosję terenach” – potwierdził PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak ustaliło radio RMF FM, to znany rosyjski naukowiec, wysoko postawiony przedstawiciel Muzeum Ermitaż.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną 4 grudnia zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra B.
— powiedział Dobrzyński.
Nielegalne wykopaliska archeologiczne
Wyjaśnił, że „postępowanie dotyczy nielegalnego prowadzenia wykopalisk archeologicznych w latach 2014-2019 na terenach Ukrainy obecnie okupowanych przez Rosję”.
Według ustaleń RMF FM, które pierwsze o tym poinformowało, Rosjaninowi zarzuca się „zniszczenie obiektów krymskiego dziedzictwa kulturowego”.
Straty wyliczono na ponad 200 milionów hrywien
— podało RMF FM.
Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji prokuratury
— przekazał Dobrzyński.
Zapowiedział, że ma „wpłynąć wniosek z prokuratury ukraińskiej o ekstradycję zatrzymanego”.
Sąd ma teraz czas, żeby (…) spokojnie tę sprawę rozpatrzyć
— powiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak na antenie radia TOK FM.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ukraińcy, którzy dokonali aktów dywersji w Polsce, zostaną objęci czerwoną notą Interpolu? Jest wniosek
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/747957-abw-zatrzymala-rosyjskiego-naukowca-aleksandra-b
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.