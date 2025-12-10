„Do poważnego wycieku ropy doszło w powiecie Uckermark w północno-wschodnich Niemczech” - poinformowało ministerstwo środowiska Brandenburgii. Przyczyną wycieku jest awaria rurociągu zasilającego rafinerię PCK Schwedt, która znajduje się przy granicy z Polską.
Jak relacjonują niemieckie media, na miejscu zdarzenia są służby ratownicze, ale nie odnotowano żadnych ofiar, a rafineria nie przerwała pracy.
Lokalna gazeta „Maerkische Oderzeitung”, która jako pierwsza przekazała informację o wycieku, podała, że z rurociągu tryska ropa na wysokość kilkunastu metrów i prawdopodobnie nie uda się zatrzymać wycieku do rana.
Co wiadomo?
Nie wiadomo na razie, co spowodowało awarię rurociągu. Ministra środowiska Brandenburgii Hanka Mittelstaedt zapowiedziała, że w czwartek uda się na miejsce, aby ocenić rozmiar szkód.
Rurociąg biegnie z portu Rostock nad Morzem Bałtyckim do rafinerii PCK, która jest głównym dostawcą paliwa dla Brandenburgii i Berlina. Miejscowość Schwedt, w której znajduje się rafineria, leży nad Odrą, tuż przy granicy z Polską.
CZYTAJ TAKŻE:
— Niemcy uzyskali jednak wyłączenie z amerykańskich sankcji i podtrzymują współpracę z Rosj
— Unijna farsa energetyczna. „Wrześniowe dane: Unia pochłonęła 50 proc. rosyjskiego eksportu LNG i 35 proc. gazu rurociągowego w 2025 r.”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/747943-wyciek-ropy-w-niemczech-tuz-przy-granicy-z-polska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.