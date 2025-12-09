Henryk Kania otrzyma list żelazny po wpłacie 20 mln zł poręczenia. Obecnie właściciel zakładów mięsnych przebywa na terenie Argentyny

Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował we wtorek, że Henryk Kania - podejrzany m.in. o wielomilionowe oszustwa, przebywający w Argentynie b. właściciel Zakładów Mięsnych Kania – otrzyma list żelazny pod warunkiem, że w jego i imieniu zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w wysokości 20 mln zł.

SA rozpoznawał zażalenia prokuratury i obrońców Kani (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska - PAP) na wcześniejsze postanowienie sądu okręgowego, który wyznaczył 8 mln poręczenia. Sąd odwoławczy podwyższył tę kwotę do 20 mln zł.

Termin wpłaty poręczenia

O treści postanowienia SA poinformowali dziennikarzy po posiedzeniu prokurator Sebastian Głuch ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej oraz obrońcy podejrzanego. Termin wpłaty poręczenia sąd wyznaczył na 30 czerwca. Adwokaci Kani powtórzyli, że ich klient nie jest w stanie zgromadzić takiej kwoty.

Obrońcy Kani złożyli wniosek o wydanie listu żelaznego w kwietniu br. Taki dokument gwarantowałby podejrzanemu, że mógłby po powrocie do Polski odpowiadać przed sądem z wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku.

