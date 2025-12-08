Dwóch mężczyzn zginęło w pożarze kamienicy w Sandomierzu, do którego doszło późnym wieczorem 7 grudnia. Mimo szybkiej akcji służb i udzielonej pomocy, życia poszkodowanych nie udało się uratować.
Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 7 grudnia w Sandomierzu w późnych godzinach wieczornych. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej oraz w mieszkaniu kamienicy wielorodzinnej.
Do działań skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sandomierzu oraz zastęp z OSP Złota. Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek stwierdzono pożar w jednym z mieszkań kamienicy
— przekazał mł. kpt. Wiktor Salamon z KP PSP w Sandomierzu.
Podczas prowadzonych działań ratownicy odnaleźli i ewakuowali dwie nieprzytomne osoby, którym wraz z obecnym na miejscu Zespołem Ratownictwa Medycznego udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy
— dodał.
Ofiar nie udało się uratować
Mimo szybkiej akcji ratowniczej życia dwóch mężczyzn nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające.
