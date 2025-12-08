Zdjęcia

Tragiczny finał pożaru w sandomierskiej kamienicy. "Ratownicy odnaleźli i ewakuowali dwie nieprzytomne osoby"

  • Kraj
  • opublikowano:
Pożar mieszkania w kamienicy w Sandomierzu. Dwie ofiary śmiertelne / autor: OSP Złota KSRG
Pożar mieszkania w kamienicy w Sandomierzu. Dwie ofiary śmiertelne / autor: OSP Złota KSRG

Dwóch mężczyzn zginęło w pożarze kamienicy w Sandomierzu, do którego doszło późnym wieczorem 7 grudnia. Mimo szybkiej akcji służb i udzielonej pomocy, życia poszkodowanych nie udało się uratować.

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 7 grudnia w Sandomierzu w późnych godzinach wieczornych. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej oraz w mieszkaniu kamienicy wielorodzinnej.

Do działań skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sandomierzu oraz zastęp z OSP Złota. Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek stwierdzono pożar w jednym z mieszkań kamienicy

— przekazał mł. kpt. Wiktor Salamon z KP PSP w Sandomierzu.

Podczas prowadzonych działań ratownicy odnaleźli i ewakuowali dwie nieprzytomne osoby, którym wraz z obecnym na miejscu Zespołem Ratownictwa Medycznego udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy

— dodał.

Ofiar nie udało się uratować

Mimo szybkiej akcji ratowniczej życia dwóch mężczyzn nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające.

Adam Bąkowski/KP PSP Sandomierz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych