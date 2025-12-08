41 proc. ankietowanych uważa, że w ciągu dwóch lat rządów obecnej koalicji sytuacja pacjentów w przychodniach i szpitalach uległa pogorszeniu; dla 38 proc. jest taka sama, poprawę widzi 7 proc. - wynika z sondażu Opinia24 na zlecenie RMF FM. „To wyraźny sygnał, że społeczne nastroje dotyczące funkcjonowania polskiej służby zdrowia są dalekie od optymizmu” - czytamy.
Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem, sytuacja pacjentów w polskich przychodniach i szpitalach poprawiła się w ciągu dwóch lat rządów obecnej koalicji.
41 badanych odpowiedziało: nie, sytuacja uległa pogorszeniu. 38 proc. oceniło, że sytuacja jest taka sama. Zdaniem 7 proc. respondentów sytuacja poprawiła się. 14 proc. uczestników badania nie miało zdania.
*Wyniki badania przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM jasno pokazują, że większość Polaków jest rozczarowana zmianami w opiece zdrowotnej w ostatnich dwóch latach. Niezadowolenie dominuje zwłaszcza wśród starszych grup wiekowych oraz wyborców opozycji. Jednocześnie niewielki odsetek osób dostrzega jakiekolwiek pozytywne zmiany w funkcjonowaniu przychodni i szpitali
— czytamy w opracowaniu badania.
Sondaż Opinia24 na zlecenie RMF FM przeprowadzono od 1 do 3 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób.
Adam Kacprzak/RMF FM/PAP
