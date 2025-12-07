Na stacji benzynowej w Harklowej koło Nowego Targu doszło do niecodziennego zdarzenia. Mieszkanka gminy Nowy Targ, jadąc z mężem do szpitala, aby urodzić dziecko, nie zdążyła dotrzeć na izbę przyjęć – akcja porodowa rozpoczęła się w samochodzie, tuż po zjechaniu na stację paliw. Dziecko przyszło na świat jeszcze przed przyjazdem służb medycznych.
Pomoc strażaków
Do zdarzenia doszło wczoraj po godz. 17. Po wezwaniu pomocy jako pierwsi na miejscu zjawili się strażacy z lokalnej OSP oraz zastęp PSP z Nowego Targu, a następnie karetka pogotowia.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności na stacji przebywała również położna z nowotarskiego szpitala, która udzieliła rodzącej fachowej pomocy
— przekazał PAP dyżurny nowotarskiej straży pożarnej.
Mama i córka w szpitalu w Nowym Targu
Mama i córka czują się dobrze. Zostały przetransportowane karetką na oddział ginekologiczno-położniczy w Nowym Targu.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
