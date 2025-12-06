Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało dziś nad ranem na platformie X, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Po północy z piątku na sobotę Kijów i obwód kijowski zostały zaatakowane przez Rosjan rakietami i dronami, co najmniej trzy osoby zostały ranne, w Kijowie i obwodzie kijowskim ogłoszony został alarm przeciwlotniczy – poinformowała Ukraińska Prawda.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości
— poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
Gotowość do natychmiastowej reakcji
Według DORSZ działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji
— czytamy we wpisie.
Zakończenie operowania lotnictwa
Przed godziną 8 DORSZ poinformowało, że zakończyło się operowanie lotnictwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej
— podało DORSZ.
Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dziękujemy za wsparcie NATO, NATO Air Command, Siłom Powietrznym Hiszpanii i Czeskim Siłom Zbrojnym, których statki powietrzne pomagały dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Bundeswehry oraz Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej, wzmacniającymi ochronę polskiej przestrzeni powietrznej
— podkreślono w komunikacie.
Wojsko Polskie zgodnie z założeniami operacji „Wschodnia Zorza” na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej
— zaznaczono.
