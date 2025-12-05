„Przerwa w ruchu na linii numer 356 na szlaku Poznań Wschód - Czerwonak, z powodu znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu przy torach. Wprowadzono zastępczą komunikacje autobusową na odcinku Poznań Wschód - Czerwonak” - czytamy w komunikacie Kolei Wielkopolskich. Na miejscu pracują służby. Świadkowie słyszeli huk.
Radio Poznań poinformowało, że w stolicy Wielkopolski doszło do zatrzymania pociągów na jednej z linii.
— czytamy w komunikacie Kolei Wielkopolskich.
Świadkowie słyszeli huk
Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że informacja do służb wpłynęła od zaniepokojonego dróżnika, który usłyszał niepokojące głosy.
Sprawdzamy, czy odpadło coś metalowego od pociągu. Na razie funkcjonariusze nie zauważyli uszkodzeń pociągu
— powiedział Borowiak w rozmowie z medium.
Na miejsce zostało wysłanych kilkudziesięciu policjantów. Ponadto sprawę bada ABW i CBŚP. Świadkowie relacjonują, że pomiędzy 11:00 a 12:00 godziną słyszeli huk, który przypominał wybuch petardy hukowej.
Adam Bąkowski/Radio Poznań/Koleje Wielkopolskie
