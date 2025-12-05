Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon będą stacjonowały w Malborku. "Rozpoczną dyżury bojowe w ramach misji NATO AirPolicing"

Od jutra niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach misji NATO AirPolicing” - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dowództwo Operacyjne RSZ podkreśliło na X, że obecność niemieckich myśliwców wzmacnia system szybkiego reagowania (QRA) i bezpośrednio zwiększa poziom ochrony polskiej przestrzeni powietrznej oraz wschodniej flanki NATO.

Obrona powietrzna RP to system stałych, całodobowych dyżurów, funkcjonujący w pełnej integracji z NATO-wskim systemem obrony powietrznej. Siły Powietrzne nieprzerwanie strzegą polskiego nieba, utrzymując zdolność natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie

— zapewniono.

To odpowiedź na ataki dronowe

Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony.

Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Okres stacjonowania myśliwców w bazie przewidziany jest wstępnie do marca 2026 r.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

