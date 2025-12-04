„Brakuje nie od dziś. Problem, z którym mierzymy się od ponad dwóch dekad. Problem musi znaleźć dobry finał. Utrzymanie bieżącej sytuacji będzie oznaczać dalszą zapaść. Brakuje nam ok. 49 proc. lekarzy, mówimy o obsadzie etatowej. Oznacza to ok. 818-820 lekarzy” - powiedział dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) gen. broni prof. Grzegorz Gielerak na antenie Radia ZET, odnosząc się do problemu kadrowego z brakiem wojskowych lekarzy. Przypomnijmy, w minionym tygodniu dyrektor WIM-PIB alarmował, że lekarze w wojsku zarabiają mniej niż płaca minimalna lekarza cywilnego.
Generał został dopytany o to, jak Polska wygląda na tle standardów NATO.
Standard mówi, że 1 lekarz powinien przypadać na 100 żołnierzy. W Polsce mamy dziś 1 lekarza na 260 żołnierzy. To element, który powinien zostać skorygowany
— odpowiedział.
Prof. Gielerak odniósł się do kwestii potencjalnego konfliktu zbrojnego.
Nie będziemy w stanie realizować zadań, które mamy przypisane, jeśli chodzi o zadania operacyjne, nie będziemy też w stanie stanowić efektywnego wsparcia dla elementu cywilnego w sytuacji zagrożenia
— wytłumaczył.
Nie będzie dobrego przygotowania systemu cywilnego do sytuacji kryzysowych, jeśli wojskowa służba zdrowia nie będzie działać sprawnie
— dodał.
Ekspert został dopytany, czy w razie wojny lekarze i personel medyczny wiedzieliby co robić?
Wiedza na ten temat jest ograniczona. Ja zakładam, że każdy kierowałby się wiedzą, którą dziś posiada i starałby się ją adaptować do warunków wojennych, ale rozmawiamy o konflikcie, biorąc przykład z tego, co się dzieje za wschodnią granicą, w którym samo przekonanie i same chęci absolutnie nie wystarczą. To wymaga profesjonalnego przygotowania, a z tym mamy w Polsce olbrzymi problem
— odpowiedział.
Fatalna sytuacja w NFZ
Gen. Gielerak ocenił również kondycję polskiej służby zdrowia, która według niego znajduje się w fatalnej sytuacji. Dyrektor WIM został dopytany o przekładanie zabiegów, czy w placówce, którą zarządza dochodzi do tego typu sytuacji.
Przyjęliśmy założenie, że nasi pacjenci muszą otrzymać pełną opiekę, a choroba nie wybiera i nie stosujemy tego typu działań
— poinformował.
Dodał, że jeżeli w innych placówkach, które mają problem z płynnością finansową dyrektorzy muszą wybierać między leczeniem pacjentów a wypłacaniem pensji pracownikom.
Dyrektor WIM odniósł się także do braku funduszy w NFZ.
Argument o braku finansowania świadczeń nie trafia do mnie. U mnie kwota niemała występuje, nieopłaconych świadczeń. Refinansuję to w inny sposób, dywersyfikuję moje przychody, by utrzymać płynność finansową i staram się za wszelką cenę zagwarantować ciągłość leczenia pacjentów
— powiedział.
Zaznaczył, że pacjenci onkologiczni nie mogą przerywać leczenia.
Bałbym się siebie, gdybym żył ze świadomością, że kieruję szpitalem, który założył, że będę odsyłał pacjentów onkologicznych, pozbawiając ich możliwości leczenia. To kwestia etyczna
— wyjaśnił.
Podziemny szpital w Warszawie
Prof. Gielerak ujawnił, że w planach jest wybudowanie podziemnego szpitala w Warszawie. Takowy powstaje już w Lublinie.
Chcielibyśmy i mamy ambicje, by taki projekt w Warszawie zrealizować. Jesteśmy w pełni przygotowani, mamy konkretne plany, wiemy co chcemy i za ile chcemy. To kwestia decyzji
— poinformował.
Generał został dopytany o to, ile podziemnych placówek medycznych Polska potrzebuje?
Jeśli mówimy o tych rejonach, które są szczególnie zagrożone – woj. mazowieckie i obszar Bramy Brzeskiej, to liczyliśmy i jest to ok. 10-15 szpitali. Na samym Mazowszu. Dodajmy Podlasie, woj. warmińsko-mazurskie, czyli rozmawiamy o grubej liczbie ok. 40-60 szpitali na już
— powiedział.
Decyzja o umiejscowieniu miejsc chronionych do udzielania świadczeń opieki medycznej powinna być podejmowana w ścisłym uzgodnieniu z siłami zbrojnymi
— dodał.
Dyrektor WIM oszacował, ile czasu Polska potrzebuje, żeby przygotować służbę zdrowia do potencjalnego konfliktu zbrojnego.
W zależności od przedmiotu – harmonogram jest rozpisany – mówimy o terminach 2026 rok do 2027-2028 maksymalnie
— ocenił, dodając, że do tej pory zmarnowaliśmy dużo czasu…
Studenci nie są uczeni medycyny pola walki
Prof. Gielerak wskazał na brak kształcenia studentów z zakresu medycyny pola walki. Powiedział, że sprawa została przez państwo zaniedbana.
Wiele krajów dookoła nas, gdzie prawdopodobieństwo wojny jest nieporównywalnie mniejsze, posiada system kształcenia na poziomie przeddyplomowym. W Polsce takich zajęć nie ma
— wyjaśnił. Dodał, że szkolenie lekarzy wojskowych posiada ułomność systemu.
Odbywa się ono w pewnym stopniu w oderwaniu od wojskowej służby zdrowia. Oni nie mają kontaktu na co dzień ze szpitalem wojskowym, jego kulturą organizacyjną, podejściem. Pojawiają się potem rozczarowania
— powiedział.
Zaznaczył, że wojsko nie oferuje tak atrakcyjnych ofert jak sektor cywilny.
Problem dotyczy tego, co oferuje medykom w kontekście tego jak funkcjonuje rynek cywilny. Rynek cywilny przegonił ofertę rynku sił zbrojnych. Następuje drenowanie segmentu wojskowego kosztem cywilnego
— spuentował.
Lekarze w wojsku zarabiają mniej niż płaca minimalna lekarza cywilnego!
Również w zaprezentowanym w zeszłym tygodniu raporcie „Przywrócić rangę, zatrzymać talenty – strategia rewitalizacji korpusu lekarzy Sił Zbrojnych RP” sytuację wojskowej służby zdrowia określono jako krytyczną.
Współautor raportu, gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, powiedział, że zarobki lekarzy w wojsku w zależności od specjalizacji i stopnia wojskowego są niższe od 4 do 19 proc. od najmniejszego wynagrodzenia, które zakłada ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.
Podkreślił, że wynagrodzenia lekarzy wojskowych nie osiągną wysokości wynagrodzeń lekarzy cywilnych. Jednocześnie przedstawił propozycję wyrównania tych różnic. To m.in. dodatki finansowe, motywacyjne i premie retencyjne.
Chcemy premiować wszystkie te kompetencje, które są istotne z punktu widzenia wojskowo-medycznego, w które w trakcie służby lekarz się wyposaża
— powiedział wówczas.
Dodał, że lekarz wojskowy co sześć lat mógłby otrzymywać premię w wysokości 50-70 tys. zł, co byłoby wyrównaniem dysproporcji wobec rynku cywilnego.
Z raportu wynika, że kryzys kadrowy w wojsku nie sprowadza się wyłącznie do kwestii wynagrodzeń. 44 proc. lekarzy wojskowych zaznacza, że jest nadmiernie obciążonych zadaniami administracyjno-logistycznymi, a jedynie 13 proc. wskazuje poziom uposażenia jako problem priorytetowy. Raport pokazuje na „głęboki kryzys kompetencyjny” – 38 proc. lekarzy oficerów uznaje własne przygotowanie do działań militarnych za niewystarczające.
Potwierdzali to uczestnicy konferencji, którzy mówili o braku możliwości kontynuowania działalności klinicznej w systemie wojskowym, m.in. praktykowania przy stole operacyjnym.
Adam Bąkowski/Radio ZET/PAP
