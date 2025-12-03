Dwa tramwaje zderzyły się wieczorem na ul. Bieńczyckiej w Krakowie. W wypadku poważnie ranny został jeden z motorniczych, a 34 pasażerów odniosło niegroźne obrażenia. Linia jest zablokowana, wprowadzono objazdy.
Do zderzenia tramwajów nr 5 i 52 doszło przed godziną 18.00 na ul. Bieńczyckiej w kierunku ronda Kocmyrzowskiego – poinformowało krakowskie MPK.
Według rzecznika małopolskiej straży pożarnej kpt. Huberta Ciepłego najbardziej poszkodowany został motorniczy jednego z tramwajów. Strażacy używali narzędzi hydraulicznych, aby go wydobyć z pojazdu. 34 pasażerów doznało delikatnych otarć, jedna osoba znalazła się pod opieką ratowników medycznych.
W akcji uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej i siedem karetek pogotowia. MPK podstawiło zastępcze autobusy dla zapewnienia schronienia pasażerom.
W wyniku zderzenia torowisko jest zablokowane, a linie nr 1, 5, 9, 14 i 52 kierowane są na trasy objazdowe.
Adam Kacprzak/PAP
