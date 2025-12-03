Ogromny ruch na przejściach granicznych. Jak podaje „Rzeczpospolita”, 50 tys. obywateli Ukrainy w ciągu kilkunastu tygodni wystąpiło o tzw. status ochronny w Polsce. To głównie młodzi mężczyźni.
Gazeta przeanalizowała rządowe dane, z których wynika, że od 26 sierpnia do 10 listopada o status ochronny w Polsce powiązany z numerem PESEL (tzw. UKR) wystąpiło 49,7 tys. ukraińskich obywateli. Dla porównania - jak czytamy - przez dwa pierwsze miesiące br. zrobiło tak zaledwie 16 tys. osób
Status ten otrzymują uchodźcy wojenni z Ukrainy od marca 2022 r. Uprawnia on nie tylko do legalnego pobytu – obecnie do 4 marca 2026 r. – ale także do korzystania z pełni praw: opieki medycznej, dostępu do rynku pracy, edukacji i pomocy państwa
— wyjaśniono, przypominając jednocześnie, że status ten traci się, gdy osoba wyjedzie z Polski na powyżej 30 dni, lecz gdy zechce wrócić, ponownie może wystąpić może o niego wystąpić. Dodano, że „coraz więcej Ukraińców występuje także o azyl w Polsce i znika z bazy UKR”. Według stanu na 12 listopada, liczba osób posiadających aktywny status UKR w Polsce - według danych Ministerstwa Cyfryzacji - wynosiła 964,4 tys. osób.
W artykule przypomniano, że pod koniec sierpnia nastąpiła zmiana przepisów na Ukrainie, która umożliwia legalny wyjazd z kraju młodym mężczyznom (18-22 lat) - ta właśnie grupa wiekowa była wyłączona z mobilizacji, a na front mogli trafić tylko mężczyźni w wieku powyżej 25 lat.
Jak informuje „Rzeczpospolitą” Komenda Główna Straży Granicznej od 29 sierpnia do 24 listopada do Polski z Ukrainy wjechało ponad 121 tys. mężczyzn obywatelstwa ukraińskiego w wieku 18-22 lata i prawie 59 tys. z nich wyjechało z Polski na Ukrainę, choć, jak zaznacza Straż Graniczna, „jedna osoba mogła przekraczać granicę wiele razy”, zostało w naszym kraju lub wyjechało dalej do innych państw UE ok. 62 tys. młodych Ukraińców
— czytamy dalej.
Jakie mogą być skutki? Padło ostrzeżenie
Co ciekawe, „Rz” w swoim materiale nie szczędzi ostrzeżeń związanych z tą akurat grupą wiekową Ukraińców…
Akurat ta młoda grupa wiekowa jest najbardziej skłonna do ryzykownych zachowań przestępczych, ale dotyczy to każdej narodowości, a nie tylko ukraińskiej. Istotna jest nie liczba przyjezdnych, ale to – kim są. O tym dowiemy się za pół roku, może rok
— powiedział zacytowany przez gazetę Tomasz Safjański, były policjant CBŚ, ekspert od przestępczości cudzoziemskiej, obecnie zastępca dyrektora Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Według Eurostatu w UE jest już 4,3 mln Ukraińców. Pełnoletnich mężczyzn jest więcej niż kobiet. Powodem są decyzje władz w Kijowie
CZYTAJ TAKŻE: „Piorunujący efekt”. Poluzowano przepisy dla młodych Ukraińców. 10 tys. wjazdów więcej do Polski… w ciągu zaledwie tygodnia
Adam Kacprzak/rp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/747275-mlodzi-ukraincy-w-polsce-50-tys-w-ciagu-kilkunastu-tygodni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.