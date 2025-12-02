System kaucyjny obowiązuje w Polsce od początku października (tak, tak!). A jak to wygląda w praktyce? Serwis 24tp.pl („Tygodnik Podhalański”) pokazał zdjęcia z Kuźnic, które zdaje się, że odpowiadają na to pytanie.
Przypomnijmy, od początku października w Polsce obowiązuje system kaucyjny, co oznacza, że do napojów w butelkach plastikowych, metalowych puszkach i szklanych butelkach wielorazowego użytku ma być doliczana kaucja, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. Kaucja wynosi 50 groszy w przypadku butelek plastikowych i puszek, a 1 zł w przypadku wielorazowych butelek szklanych.
Jak zaznaczają eksperci, system kaucyjny w Polsce co prawda działa od 1 października br., ale pełne jego wdrożenie będzie rozłożone w czasie i potrwa do końca 2026 r. Ich zdaniem w 2025 r. oraz częściowo w 2026 r. w sklepach dostępne będą zarówno stare opakowania bez kaucji, jak i nowe z logo systemu kaucyjnego. Wynika to ze stopniowego zastępowania produktów wyprodukowanych przed wdrożeniem systemu.
Jego głównym celem jest podniesienie poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach i osiągnięcie unijnych progów recyklingu. Zgodnie z nimi, w latach 2025-2028 poziom selektywnej zbiórki odpadów ma sięgnąć 77 proc. w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (o pojemności do 3 l), metalowych puszek (o pojemności do 1 l) oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku (o pojemności do 1,5 l). Od 2029 r. próg ten wzrośnie do 90 proc.
Góra śmieci przy automacie w Kuźnicach
Tyle założenia i oficjalna strategia. A jak w praktyce wygląda system kaucyjny? Odpowiedzią na to pytanie mogą być zdjęcia z Kuźnic, opublikowane przez serwis 24tp.pl („Tygodnika Podhalański”, a które to przedstawia… górę plastikowych opakowań wokół i na automacie do oddawania plastikowych opakowań.
Zamiast służyć jako praktyczne rozwiązanie mające ograniczyć ilość odpadów, maszyna wręcz tonie w śmieciach. (…) Niestety, wiele osób nie wie o tym, że w automacie można oddawać tylko opakowania kaucyjne. Zdjęcia, które dziś przesłał nam nasz Czytelnik pokazują, że wiele osób uznało, że automat w Kuźnicach to zwykły śmietnik i pozostawiło na nim opakowania, które w ogóle nie nadają się do zwrotu
— czytamy w tekście portalu 24tp.pl.
Ależ czemu się dziwić, skoro społeczeństwo i „infrastruktura” nie została szeroko przygotowana na wprowadzenie systemu?
