Na trasie S2, na odcinku węzeł Konotopa - Opacz, zderzyło się wczoraj osiem samochodów osobowych i jeden ciężarowy. Początkowo podawano, że poszkodowanych jest pięć osób, w tym dzieci. Później sprostowano tę informację, oznajmiając, że poszkodowane zostały trzy osoby.
Informację podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Utrudnienie na S2, odcinek w. Opacz - w. Konotopa, kierunek Poznań, zderzenie 8 pojazdów osobowych i 1 ciężarowego, 3 os. poszkodowane, jezdnia zablokowana
— napisała GDDKiA.
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak doprecyzował, że w samochodach, które brały udział w wypadku, były łącznie 24 osoby.
Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dzieci. Dwie osoby trafiły do szpitala, trzy opatrywane są na miejscu. Przejezdny jest jeden pas
— dodał.
Jak wskazała wcześniej GDDKiA ruch odbywał się pasem lewym i środkowym.
Nie ma już utrudnień
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała dziś po północy, że nie ma już utrudnień na trasie S2, na odcinku węzeł Konotopa – Opacz, na jezdni w kierunku Poznania.
GDDKiA przekazała później, że usunięto ograniczenia, które sprawiały, że ruch w kierunku Poznania odbywał się jednym pasem, a w stronę Warszawy – dwoma.
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak powiedział PAP, że w samochodach, które uczestniczyły w wypadku, były łącznie 24 osoby.
