Karambol pod Warszawą. Dziewięć samochodów zderzyło się na S2 na odcinku węzeł Konotopa-Opacz. Poszkodowane są trzy osoby

  • Kraj
  • opublikowano:
Karambol na S2 / autor: Fratria/Facebook: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim/https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Jm67K4hxxQTuitMESSBRWhkEcXDqmyTBAziXjnYLi5LPnWQQnHbKaPifQrZvaDWpl&id=100068960898348
Karambol na S2 / autor: Fratria/Facebook: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim/https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Jm67K4hxxQTuitMESSBRWhkEcXDqmyTBAziXjnYLi5LPnWQQnHbKaPifQrZvaDWpl&id=100068960898348

Na trasie S2, na odcinku węzeł Konotopa - Opacz, zderzyło się wczoraj osiem samochodów osobowych i jeden ciężarowy. Początkowo podawano, że poszkodowanych jest pięć osób, w tym dzieci. Później sprostowano tę informację, oznajmiając, że poszkodowane zostały trzy osoby.

Informację podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Utrudnienie na S2, odcinek w. Opacz - w. Konotopa, kierunek Poznań, zderzenie 8 pojazdów osobowych i 1 ciężarowego, 3 os. poszkodowane, jezdnia zablokowana

— napisała GDDKiA.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak doprecyzował, że w samochodach, które brały udział w wypadku, były łącznie 24 osoby.

Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dzieci. Dwie osoby trafiły do szpitala, trzy opatrywane są na miejscu. Przejezdny jest jeden pas

— dodał.

Jak wskazała wcześniej GDDKiA ruch odbywał się pasem lewym i środkowym.

Nie ma już utrudnień

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała dziś po północy, że nie ma już utrudnień na trasie S2, na odcinku węzeł Konotopa – Opacz, na jezdni w kierunku Poznania.

GDDKiA przekazała później, że usunięto ograniczenia, które sprawiały, że ruch w kierunku Poznania odbywał się jednym pasem, a w stronę Warszawy – dwoma.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak powiedział PAP, że w samochodach, które uczestniczyły w wypadku, były łącznie 24 osoby.

CZYTAJ TEŻ:

Karambol na trasie S8 między węzłami Oleśnica Zachód – Oleśnica Północ! Dwie osoby zginęły. Ranni trafili do szpitali śmigłowcami LPR

Wypadek w Szczecinie! Tramwaj wypadł z szyn i uderzył w kamienicę. 3 osoby ranne. W akcji 5 zastępów straży pożarnej

Makabryczny wypadek na S8. Dostawcze auto zostało całkowicie rozerwane! Zginęło czterech mężczyzn z woj. świętokrzyskiego

maz/PAP/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych