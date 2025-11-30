Tragedia we Francji. Zginął polski strażak. "Sprawiał, że świat wokół stawał się lepszy i jaśniejszy. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Znicz- zdj. ilustracyjne / autor: Fratria/FB: OSP Lublica
Znicz- zdj. ilustracyjne / autor: Fratria/FB: OSP Lublica

Andrzej Janas, 27-letni strażak z Polski, został potrącony przez samochód w miejscowości Feucherolles. 48-letni kierowca pojazdu biorącego udział w wypadku doznał szoku i trafił do szpitala. Choć na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe, nie udało się ocalić życia 27-latka. Pan Andrzej był strażakiem OSP w Lublicy, a jego śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością. „Był wyjątkowym człowiekiem: zawsze pogodny, zabawny, pełen dobrej energii. Pozostanie w naszej pamięci jako ktoś, kto nie tylko służył ludziom, ale także sprawiał, że świat wokół stawał się lepszy i jaśniejszy(…) Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Do zobaczenia Bracie!” - pożegnali strażaka koledzy.

Dokładne okoliczności tragedii w Feucherolles są wyjaśniane przez francuskie służby. Do śmiertelnego potrącenia 27-latka doszło wczoraj po południu.

Gdy przybyliśmy na miejsce, mężczyzna miał zatrzymanie akcji krążeniowo-oddechowej

– informowali ratownicy.

Do szpitala trafił 48-letni kierowca biorący udział w wypadku

Zawsze pogodny, zabawny, pełen dobrej energii”

Strażacy z OSP Lublica pożegnali tragicznie zmarłego kolegę w poruszającym wpisie na Facebooku.

Z niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi,przyjaciela-Druha Andrzeja Janasa, który zginął w tragicznych okolicznościach we Francji. Trudno uwierzyć, że już go nie zobaczymy. Jego uśmiechu — szczerego, zaraźliwego, takiego, który potrafił rozjaśnić nawet najcięższy dzień. Był wyjątkowym człowiekiem: zawsze pogodny, zabawny, pełen dobrej energii. Pozostanie w naszej pamięci jako ktoś, kto nie tylko służył ludziom, ale także sprawiał, że świat wokół stawał się lepszy i jaśniejszy

— czytamy.

Rodzinie i bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Do zobaczenia Bracie! Cześć Twojej pamięci.

— napisano na profilu OSP Lublica.

Pożegnianie Andrzeja Janasa / autor: FB: OSP Lublica
Pożegnianie Andrzeja Janasa / autor: FB: OSP Lublica

aja/Polsat News, Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych