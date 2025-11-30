Andrzej Janas, 27-letni strażak z Polski, został potrącony przez samochód w miejscowości Feucherolles. 48-letni kierowca pojazdu biorącego udział w wypadku doznał szoku i trafił do szpitala. Choć na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe, nie udało się ocalić życia 27-latka. Pan Andrzej był strażakiem OSP w Lublicy, a jego śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością. „Był wyjątkowym człowiekiem: zawsze pogodny, zabawny, pełen dobrej energii. Pozostanie w naszej pamięci jako ktoś, kto nie tylko służył ludziom, ale także sprawiał, że świat wokół stawał się lepszy i jaśniejszy(…) Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Do zobaczenia Bracie!” - pożegnali strażaka koledzy.
Dokładne okoliczności tragedii w Feucherolles są wyjaśniane przez francuskie służby. Do śmiertelnego potrącenia 27-latka doszło wczoraj po południu.
Gdy przybyliśmy na miejsce, mężczyzna miał zatrzymanie akcji krążeniowo-oddechowej
– informowali ratownicy.
Do szpitala trafił 48-letni kierowca biorący udział w wypadku
„Zawsze pogodny, zabawny, pełen dobrej energii”
Strażacy z OSP Lublica pożegnali tragicznie zmarłego kolegę w poruszającym wpisie na Facebooku.
Z niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi,przyjaciela-Druha Andrzeja Janasa, który zginął w tragicznych okolicznościach we Francji. Trudno uwierzyć, że już go nie zobaczymy. Jego uśmiechu — szczerego, zaraźliwego, takiego, który potrafił rozjaśnić nawet najcięższy dzień. Był wyjątkowym człowiekiem: zawsze pogodny, zabawny, pełen dobrej energii. Pozostanie w naszej pamięci jako ktoś, kto nie tylko służył ludziom, ale także sprawiał, że świat wokół stawał się lepszy i jaśniejszy
— czytamy.
Rodzinie i bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Do zobaczenia Bracie! Cześć Twojej pamięci.
— napisano na profilu OSP Lublica.
