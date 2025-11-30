Galeria

Nietypowa sytuacja przy przejeździe przez bród. Dostawczak unieruchomiony w jeziorze, służby w akcji i policyjny Black Hawk

Samochód ugrzązł w wodzie / autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
Samochód ugrzązł w wodzie / autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku

Na miejsce zdarzenia zadysponowano Siły i Środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesku oraz OSP Polańczyk. Do działań zaangażowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘SANOK’” - czytamy w komunikacie KP PSP w Lesku. Samochód dostawczy osunął się przy przeprawie przez bród na wyspę Energetyk i utknął w jeziorze Solina.

Do zdarzenia doszło w okolicach ul. św. Jana w Polańczyku - województwo Podkarpackie. W miejscu, gdzie znajduje się przeprawa promowa na największa wyspę jeziora Solińskiego - Energetyk.

Jak podaje portal wBieszczady.pl przejście w zależności od wysokości wody można pokonać promem lub przez znajdujący się tam bród.

Drugą opcję wybrał kierować samochodu dostawczego, który postanowił pokonać przeprawę na kołach samochodu. W pewnym momencie pojazd ześlizgnął się z bezpiecznej trasy, przechylił, po czym zatrzymał się w wodzie.

Pojazd został wyciągnięty na brzeg, któremu od razu odłączono akumulator.

Służby poinformowały, że przyczyną zdarzenia było osunięcie się jednej z płyt, która została użyta do utworzenia przejazdu.

Na szczęście nikomu nic się stało.

Policyjny Black Hawk

Na opublikowanych przez służby zdjęciach uwieczniony został policyjny Black Hawk. Internauci w komentarzach zaczęli się zastanawiać, czy helikopter ma związek ze zdarzeniem.

Policyjny śmigłowiec w tle nie miał związku z działaniami, lecz z odbywającymi się w pobliżu ćwiczeniami służb

— podało KP PSP w Lesku.

Adam Bąkowski/wBieszczady.pl/KP PSP Lesko/OSP Polańczyk

