Niebezpieczne zdarzenie w Nowym Lublińcu. Zaginiona 73-letnia kobieta została odnaleziona... w stawie. Seniorka trafiła do szpitala

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Funkcjonariusze natychmiast wyciągnęli kobietę na brzeg / autor: KPP Lubaczów
Funkcjonariusze natychmiast wyciągnęli kobietę na brzeg / autor: KPP Lubaczów

Lubaczowscy policjanci zakończyli poszukiwania 73-letniej kobiety. 28 listopada przed południem, jej zaginięcie zgłosiła córka. Seniorka została odnaleziona w stawie w Nowym Lublińcu. Kobieta trafiła do szpitala.

28 listopada około godz. 10, dyżurny z Lubaczowa został powiadomiony o zaginięciu 73-latki. Z przekazanych przez zgłaszającą informacji wynikało, że jej matka wyszła z domu i nie może nawiązać z nią żadnego kontakt. Dodatkowo, z uwagi na stan jej zdrowia, istniało ryzyko, że kobieta może znajdować się w stanie zagrożenia życia. Policjanci natychmiast rozpoczęli jej poszukiwania.

Seniorka odnaleziona w stawie

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze otrzymali informację, że w stawie, w miejscowości Nowy Lubliniec, zauważono leżącą osobę. Mundurowi natychmiast udali się we wskazany rejon i potwierdzili informację.

W wodzie znajdowała się kobieta. Funkcjonariusze natychmiast wyciągnęli ją na brzeg, udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali służby ratunkowe.

Mieszkanka powiatu lubaczowskiego została przewieziona do szpitala.

W działaniach poszukiwawczych policjantów wsparli strażacy ochotnicy z Cieszanowa.

Natalia Wierzbicka/KPP w Lubaczowie

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych