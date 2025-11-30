Lubaczowscy policjanci zakończyli poszukiwania 73-letniej kobiety. 28 listopada przed południem, jej zaginięcie zgłosiła córka. Seniorka została odnaleziona w stawie w Nowym Lublińcu. Kobieta trafiła do szpitala.
28 listopada około godz. 10, dyżurny z Lubaczowa został powiadomiony o zaginięciu 73-latki. Z przekazanych przez zgłaszającą informacji wynikało, że jej matka wyszła z domu i nie może nawiązać z nią żadnego kontakt. Dodatkowo, z uwagi na stan jej zdrowia, istniało ryzyko, że kobieta może znajdować się w stanie zagrożenia życia. Policjanci natychmiast rozpoczęli jej poszukiwania.
Seniorka odnaleziona w stawie
W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze otrzymali informację, że w stawie, w miejscowości Nowy Lubliniec, zauważono leżącą osobę. Mundurowi natychmiast udali się we wskazany rejon i potwierdzili informację.
W wodzie znajdowała się kobieta. Funkcjonariusze natychmiast wyciągnęli ją na brzeg, udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali służby ratunkowe.
Mieszkanka powiatu lubaczowskiego została przewieziona do szpitala.
W działaniach poszukiwawczych policjantów wsparli strażacy ochotnicy z Cieszanowa.
Natalia Wierzbicka/KPP w Lubaczowie
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/747059-zaginiona-seniorka-zostala-odnaleziona-w-stawie
