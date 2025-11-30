Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające do 28 lutego 2026 r. obowiązywanie stopni alarmowych: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na całym terytorium RP - informuje dziś RCB. Z kolei wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami naszego kraju szef rządu podpisał zarządzenie dotyczące przedłużenia 2. stopnia BRAVO.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w niedzielę na portalu X, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 28 lutego 2026 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.
CZYTAJ TAKŻE: Donald Tusk przedłużył stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP na terenie całej Polski. „To przede wszystkim sygnał dla służb”
Stopnie alarmowe jako sygnał dla służb
Przedłużone zostały: 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. System jest czterostopniowy – ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) – i tak samo dla cyberprzestrzeni – ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.
CZYTAJ TAKŻE: Wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Premier podpisał zarządzenie. Gdzie i do kiedy będzie obowiązywał? SPRAWDŹ
