Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP przedłużone. Dotyczą nie tylko terytorium Polski! Do kiedy obowiązuje przedłużenie?

KPRM, zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
KPRM, zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające do 28 lutego 2026 r. obowiązywanie stopni alarmowych: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na całym terytorium RP - informuje dziś RCB. Z kolei wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami naszego kraju szef rządu podpisał zarządzenie dotyczące przedłużenia 2. stopnia BRAVO.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w niedzielę na portalu X, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 28 lutego 2026 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Stopnie alarmowe jako sygnał dla służb

Przedłużone zostały: 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. System jest czterostopniowy – ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) – i tak samo dla cyberprzestrzeni – ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.

aja/PAP

