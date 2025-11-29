W okolicach miejscowości Malawa, niedaleko Rzeszowa, doszło do katastrofy śmigłowca. „Fakt” poinformował, że maszyna Robinson R44 II „F-Heat” spadła na obszarze lasu. W katastrofie zginęły dwie osoby.
„Fakt” wskazał, że służby otrzymały informację o katastrofie o godz. 16:50.
Aby dotrzeć na miejsce zdarzenia, strażacy musieli wykorzystać quady
— powiedział st. kpt. Jan Czerwonka, rzecznik Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w rozmowie z portalem Fakt.pl.
Wyjaśnił, że trwa przeszukiwanie lasu, aby sprawdzić, czy nie ma większej ilości obiad.
W akcji uczestnicy około 50 strażaków z 15 zastępów straży pożarnej.
Adrian Siwek/Fakt.pl/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/747024-tragiczna-katastrofa-smiglowca-na-podkarpaciu-sa-ofiary
