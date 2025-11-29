PILNE

Tragiczna katastrofa śmigłowca na Podkarpaciu! Maszyna rozbiła się w lesie. Dwie osoby nie żyją. Trwa akcja służb ratowniczych

  • opublikowano:
  • aktualizacja:
W okolicach miejscowości Malawa, niedaleko Rzeszowa, doszło do katastrofy śmigłowca. „Fakt” poinformował, że maszyna Robinson R44 II „F-Heat” spadła na obszarze lasu. W katastrofie zginęły dwie osoby.

Aby dotrzeć na miejsce zdarzenia, strażacy musieli wykorzystać quady

— powiedział st. kpt. Jan Czerwonka, rzecznik Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w rozmowie z portalem Fakt.pl.

W akcji uczestnicy około 50 strażaków z 15 zastępów straży pożarnej.

Adrian Siwek/Fakt.pl/Facebook/X

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

