Zbiornik na węgiel surowy nr 2 wraz z przyległymi pomostami taśmowymi zawalił się w nocy w kopalni Budryk w Ornontowicach (Śląskie) - podała Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy zakład. W akcji ratowniczej ewakuowano jednego pracownika.
Pytany przez PAP o zdarzenie rzecznik JSW Wojciech Sury zasygnalizował, że jest jeszcze za wcześnie na określenie jego wpływu na perspektywy pracy kopalni.
Sury przekazał, że w czwartek około godz. 23 na terenie kopalni Budryk doszło do zawalenia zbiornika na węgiel surowy nr 2 wraz z przyległymi pomostami taśmowymi. Po zdarzeniu rozpoczęto akcję ratowniczą.
Dwóch pracowników w rejonie zawalenia
W czasie zawalenia się zbiornika w jego rejonie znajdowało się dwóch pracowników. Jeden z nich zdołał samodzielnie wycofać się z zagrożonego terenu.
Drugi z pracowników, w wyniku uszkodzenia konstrukcji zbiornika nr 2 oraz pomostów, nie miał możliwości samodzielnej ewakuacji. Po kilku godzinach został bezpiecznie sprowadzony przez strażaków na dół. Pracownik trafił na badania do szpitala w Mikołowie
— przekazał rzecznik.
Uzupełnił, że działania ratownicze w Budryku z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, zastępów ratowniczych kopalni oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego zakończono przed godz. 3.30.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746854-zawalil-sie-zbiornik-na-wegiel-w-kopalni-budryk
