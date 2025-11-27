Do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafił pierwszy wielozadaniowy śmigłowiec AW-149 z polskiej linii produkcyjnej. Wojsko dysponuje już 10 takimi śmigłowcami, które dostarczono z Włoch, a przekazany dziś jest pierwszym z łącznie 22 maszyn, które wyprodukowane zostaną w Polsce, w PZL-Świdnik.
Dziś na lotnisku wojskowym w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie) odbyła się uroczystość przekazania ulokowanemu tam dywizjonowi 25 Brygady Kawalerii Powietrznej śmigłowca AW-149 z polskiej linii produkcyjnej. Maszyna w całości powstała w zakładach PZL-Świdnik, które są częścią włoskiego koncernu Leonardo.
AW-149 to bardzo dobry śmigłowiec wielozadaniowy, który w kooperacji z naszymi sojusznikami z Włoch jest produkowany w Polsce. Pierwsze 10 śmigłowców z zakontraktowanych 32 trafiło do nas z Włoch, ale już kolejne 22, w tym ten jedenasty już w służbie Sił Zbrojnych RP, będą produkowane w Polsce
— powiedział uczestniczący w uroczystości wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
AW-149 do zestrzeliwania dronów?
Podkreślił, że AW-149 to maszyna zdolna do realizacji lotów w dzień i w nocy z szerokim zakresem zastosowania, m.in. wsparcia pola walki, ratowania i ewakuacji poszkodowanych, działań desantowo szturmowych, transportu towarów i zaopatrzenia.
W każdym z tych obszarów ten śmigłowiec będzie mógł brać udział. Jest dobrze wyposażony, zarówno w najnowocześniejsze systemy obserwacyjne, systemy łączności, pociski rakietowe nakierowywane i te nienakierowywane oraz uzbrojenie w karabiny maszynowe po obu stronach i broń, która może służyć choćby do zestrzeliwania dronów
— mówił Kosiniak-Kamysz.
Umowa o wartości 8,25 mld zł brutto na dostawę 32 śmigłowców wielozadaniowych AW-149 dla Sił Zbrojnych RP została podpisana 1 lipca 2022 r. Istotną częścią kontraktu było utworzenie i uruchomienie linii produkcyjnej w PZL-Świdnik.
Dewiza Władysława Kosiniaka-Kamysza
Jak mówił szef MON, realizacja tej umowy pokazuje, że wojsko potrzebuje ciągłości prowadzenia działań - modyfikacji sprzętu i transformacji.
Nie da się jej przeprowadzić w ciągu jednego roku, jednej kadencji, dwóch czy trzech. Zamówienia, które dokonujemy teraz, często będą zrealizowane przez kilka lat. To, co dobre, trzeba kontynuować, modyfikować, ale nie wywracać. To jest moja dewiza
— stwierdził Kosiniak-Kamysz.
Prezes PZL-Świdnik Bartosz Śliwa poinformował, że pierwszy śmigłowiec do 25 BKPow trafił po 15 miesiącach od podpisania kontraktu, a po 20 miesiącach w polskim zakładzie stworzono pełne zdolności produkcyjne.
Utworzyliśmy pełen ciąg technologiczny do produkcji śmigłowca, do prób w locie, testowania. Stworzyliśmy nowe miejsca pracy i zatrudniliśmy nowych pracowników, których wysłaliśmy na wielomiesięczne szkolenia do naszego siostrzanego zakładu w Vergiate we Włoszech. Związaliśmy się jeszcze bardziej z polskimi dostawcami nowymi kontraktami
— powiedział.
Polski przemysł wspiera polską armię
Zadeklarował, że PZL-Świdnik i polski przemysł jest w pełni gotowy na wspieranie polskiej armii.
Dostawy maszyn zaplanowano na lata 2023-2029. Dotychczas 7 Dywizjonowi Lotniczemu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej przekazano 11 śmigłowców AW-149. Do końca br. jednostka ma dysponować 14 egzemplarzami.
AW-149 to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy zdolny do realizacji lotów w dzień i w nocy. Może być do wykorzystywany do zadań transportowych, bezpośredniego wsparcia lotniczego, ratownictwa bojowego i morskiego, a także jako stanowisko dowodzenia. Konfiguracja śmigłowców, zgodnie z zawartym kontraktem w pełni odpowiadająca wymaganiom Sił Zbrojnych RP. Jego uzbrojenie obejmie m.in. systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, pociski rakietowe – kierowane i niekierowane oraz systemy samoobrony.
Natalia Wierzbicka/PAP/X
