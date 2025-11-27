„Tramwaj wypadł z torów na ul. Parkowej w Szczecinie, a następnie uderzył w budynek” – poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie. Tramwajem podróżowało siedem osób, trzy zostały poszkodowane.
Około godziny 10 strażacy zostali zadysponowani na ulicę Parkową. Doszło tam do wykolejenia tramwaju, który następnie uderzył w budynek
— poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.
Trzy osoby poszkodowane
Tramwajem podróżowało siedem osób, w wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane
— dodał.
Wykolei się tramwaj linii 11 jadący w kierunku centrum. Przyczyny wykolejenia nie są jeszcze znane. Ruch na tym odcinku został wstrzymany. Na miejscu działa pięć zastępów straży pożarnej. Poważnie uszkodzona została też elewacja budynku.
