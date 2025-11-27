Kosiniak-Kamysz: "Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej". Zwrócił uwagę na dużą liczbę ochotników

Kosiniak-Kamysz ocenił, że obecnie nie ma potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej. / autor: PAP/Paweł Supernak
Kosiniak-Kamysz ocenił, że obecnie nie ma potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej. / autor: PAP/Paweł Supernak

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił podczas Forum Samorządowego w Zakopanem, że obecnie nie ma potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej, wskazując na wysokie zainteresowanie dobrowolną służbą.

Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej. Ona jest zawieszona, więc zawsze taka możliwość istnieje

— powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że obecnie liczba ochotników w Polsce jest większa niż w wielu państwach europejskich rozważających lub prowadzących zasadniczą służbę wojskową.

Dobrowolna służba

Jak podkreślił, w Polsce funkcjonuje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.

W tym roku, jeśli zsumujemy wszystkie rodzaje przeszkolenia wojskowego kończące się przysięgą i wstąpieniem do Sił Zbrojnych RP – zarówno do służby zawodowej, WOT, jak i rezerwy – to jest około 54 tys. osób: 35 tys. w dobrowolnej służbie, 10 tys. terytorialsów i około 10 tys. uczestników programu „Wakacje z wojskiem”

— wymienił.

Amunicja

Szef MON wskazał także na znaczący wzrost krajowej produkcji amunicji.

W ciągu dwóch lat w MESKO zwiększono produkcję amunicji małego kalibru z 50 mln do 250 mln sztuk rocznie

— podkreślił.

To ogromny skok, który zabezpiecza potrzeby indywidualnego wyposażenia żołnierzy i służb mundurowych

— dodał minister obrony.

Wicepremier przypomniał również, że dzięki ustawie o fabrykach amunicji możliwości produkcji amunicji 155 mm mają wzrosnąć trzydziestokrotnie. Trzy zakłady, dofinansowane kwotą 3 mld zł, mają zapewnić Polsce samodzielność w produkcji tego kluczowego kalibru.

Forum Samorządowe

Forum Samorządowe, zorganizowane w Zakopanem po raz pierwszy, poświęcone było tematom zrównoważonego rozwoju, gospodarki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a partnerem głównym – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

as/PAP

