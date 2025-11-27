Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił podczas Forum Samorządowego w Zakopanem, że obecnie nie ma potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej, wskazując na wysokie zainteresowanie dobrowolną służbą.
Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej. Ona jest zawieszona, więc zawsze taka możliwość istnieje
— powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz.
Zaznaczył, że obecnie liczba ochotników w Polsce jest większa niż w wielu państwach europejskich rozważających lub prowadzących zasadniczą służbę wojskową.
Dobrowolna służba
Jak podkreślił, w Polsce funkcjonuje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.
W tym roku, jeśli zsumujemy wszystkie rodzaje przeszkolenia wojskowego kończące się przysięgą i wstąpieniem do Sił Zbrojnych RP – zarówno do służby zawodowej, WOT, jak i rezerwy – to jest około 54 tys. osób: 35 tys. w dobrowolnej służbie, 10 tys. terytorialsów i około 10 tys. uczestników programu „Wakacje z wojskiem”
— wymienił.
Amunicja
Szef MON wskazał także na znaczący wzrost krajowej produkcji amunicji.
W ciągu dwóch lat w MESKO zwiększono produkcję amunicji małego kalibru z 50 mln do 250 mln sztuk rocznie
— podkreślił.
To ogromny skok, który zabezpiecza potrzeby indywidualnego wyposażenia żołnierzy i służb mundurowych
— dodał minister obrony.
Wicepremier przypomniał również, że dzięki ustawie o fabrykach amunicji możliwości produkcji amunicji 155 mm mają wzrosnąć trzydziestokrotnie. Trzy zakłady, dofinansowane kwotą 3 mld zł, mają zapewnić Polsce samodzielność w produkcji tego kluczowego kalibru.
Forum Samorządowe
Forum Samorządowe, zorganizowane w Zakopanem po raz pierwszy, poświęcone było tematom zrównoważonego rozwoju, gospodarki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a partnerem głównym – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
