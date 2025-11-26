Dziś w nocy w 11 województwach zaczną obowiązywać wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem. Ponadto od dzisiejszego wieczora w dwóch woj. zaczną obowiązywać alerty przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź.
Ostrzeżeniami I stopnia przed oblodzeniem objęte są woj. podlaskie oraz części woj.: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prognozowane jest tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, bądź deszczu ze śniegiem.
Alerty zaczną obowiązywać jutro o północy i potrwają do godz. 8 rano, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk to 70 proc.
Na drogach jest ślisko!
Dziś, od godz. 17 w części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązywać będą również ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu. Na tych obszarach prognozuje się pojawienie opadów marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem powodujących gołoledź.
Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy jutro. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.
Intensywne opady śniegu
Ponadto w ciągu dnia cały czas obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w dziewięciu województwach - podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i śląskim. Tam opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 25 cm. Alerty obowiązują do jutra, do godz. 6. Na tych terenach dziś i jutro obowiązuje również alert RCB.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
