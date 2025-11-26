Nocny pościg i zderzenie z tramwajem we Wrocławiu! „Na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej samochód uciekający przed policją uderzył w tramwaj linii 20. Są osoby poszkodowane z auta osobowego” - podało Biuro Prasowe UMW. „W pojeździe znajdowało się dwóch pasażerów, kierowca oraz trzeci mężczyzna, który był przewożony w bagażniku. Pokrzywdzony mężczyzna w wieku 34 lat po godzinie 6:00 rano zmarł w szpitalu” - przekazała podkom. Aleksandra Freus na konferencji prasowej.
Do niebezpiecznego wypadku doszło dziś nad ranem na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu. Jak wskazała podkom. Aleksandra Freus na konferencji prasowej, po godz. 24:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że mogło dojść do pobicia, a w dalszej kolejności uprowadzenia mężczyzny.
Szybkie ustalenia i czynności pozwoliły ustalić pojazd, którym mogli poruszać się sprawcy. Policjanci w całym mieście poszukiwali pojazdy sprawcy. Po godzinie 4:00 rano ten pojazd został namierzony na terenie komisariatu Grabiszynek przez policjantów pionu kryminalnego, którzy podjęli pościg
— poinformowała podkom. Freus.
Nocny pościg i zderzenie z tramwajem we Wrocławiu
Do pościgu włączyli się policjanci wydziału ruchu drogowego.
Niestety po godzinie 4:00 rano ten pojazd, wjeżdżając na czerwonym świetle na skrzyżowanie, nie stosując się wcześniej do wydawanych poleceń przez policjantów dotyczących przede wszystkim zatrzymania się, zderzył się z tramwajem.
— zastrzegła policjantka.
Wewnątrz pojazdu znajdowało się trzech mężczyzn
— mówiła.
Nie żyje mężczyzna przetrzymywany w bagażniku auta
Natychmiast zostały podjęte czynności ratunkowe.
Wszyscy mężczyźni zostali przetransportowani do szpitala. W pojeździe znajdowało się dwóch pasażerów, kierowca oraz trzeci mężczyzna, który był przewożony w bagażniku. Pokrzywdzony mężczyzna w wieku 34 lat po godzinie 6:00 rano zmarł w szpitalu
— przekazała podkom. Freus.
Na ten moment, to niestety wszystkie informacje, które możemy przekazać w tej sprawie
— dodała i wskazała, że wstępnie możemy mówić o porwaniu mężczyzny, który był przetrzymywany w bagażniku.
W sprawie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury.
