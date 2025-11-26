WIDEO

Nocny pościg policji i zderzenie z tramwajem we Wrocławiu! Nie żyje mężczyzna przetrzymywany w bagażniku auta

Miejsce wypadku / autor: Biuro Prasowe UMW
Miejsce wypadku / autor: Biuro Prasowe UMW

Nocny pościg i zderzenie z tramwajem we Wrocławiu! „Na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej samochód uciekający przed policją uderzył w tramwaj linii 20. Są osoby poszkodowane z auta osobowego” - podało Biuro Prasowe UMW. „W pojeździe znajdowało się dwóch pasażerów, kierowca oraz trzeci mężczyzna, który był przewożony w bagażniku. Pokrzywdzony mężczyzna w wieku 34 lat po godzinie 6:00 rano zmarł w szpitalu” - przekazała podkom. Aleksandra Freus na konferencji prasowej.

Do niebezpiecznego wypadku doszło dziś nad ranem na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu. Jak wskazała podkom. Aleksandra Freus na konferencji prasowej, po godz. 24:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że mogło dojść do pobicia, a w dalszej kolejności uprowadzenia mężczyzny.

Szybkie ustalenia i czynności pozwoliły ustalić pojazd, którym mogli poruszać się sprawcy. Policjanci w całym mieście poszukiwali pojazdy sprawcy. Po godzinie 4:00 rano ten pojazd został namierzony na terenie komisariatu Grabiszynek przez policjantów pionu kryminalnego, którzy podjęli pościg

— poinformowała podkom. Freus.

Nocny pościg i zderzenie z tramwajem we Wrocławiu

Do pościgu włączyli się policjanci wydziału ruchu drogowego.

Niestety po godzinie 4:00 rano ten pojazd, wjeżdżając na czerwonym świetle na skrzyżowanie, nie stosując się wcześniej do wydawanych poleceń przez policjantów dotyczących przede wszystkim zatrzymania się, zderzył się z tramwajem.

— zastrzegła policjantka.

Wewnątrz pojazdu znajdowało się trzech mężczyzn

— mówiła.

Nie żyje mężczyzna przetrzymywany w bagażniku auta

Natychmiast zostały podjęte czynności ratunkowe.

Wszyscy mężczyźni zostali przetransportowani do szpitala. W pojeździe znajdowało się dwóch pasażerów, kierowca oraz trzeci mężczyzna, który był przewożony w bagażniku. Pokrzywdzony mężczyzna w wieku 34 lat po godzinie 6:00 rano zmarł w szpitalu

— przekazała podkom. Freus.

Na ten moment, to niestety wszystkie informacje, które możemy przekazać w tej sprawie

— dodała i wskazała, że wstępnie możemy mówić o porwaniu mężczyzny, który był przetrzymywany w bagażniku.

W sprawie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury.

tt/FB/Biuro Prasowe UMW

