Dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w dziewięciu województwach. Może tam spaść do 25 cm śniegu.
Instytut wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i woj. śląskiego. Prognozuje tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.
Alerty będą obowiązywały od nocy z wtorku na środę do czwartku do godz. 8.00.
Alert II stopnia
Ostrzeżenia II stopnia wydał dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, a także dla wschodniej części woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i dla zachodniej części woj. łódzkiego. Prognozuje tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 25 cm. Ostrzeżenia te obowiązują od nocy z wtorku na środę do czwartku do godz. 6.00.
Obowiązują również wydane wczoraj ostrzeżenia II stopnia przed roztopami, które obejmują część województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Alerty obowiązują od północy w nocy z wtorku na środę do godzin wieczornych w środę. Instytut prognozuje wzrost temperatury powietrza, opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie na tym obszarze od 1 do 4 st. C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 15 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 proc.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
CZYTAJ TEZ:
— Zima ogarnie całą Polskę! Całkowite zachmurzenie, opady i gołoledź. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia
— Czeka nas mroźna noc! Termometry pokażą nawet do minus 15 st. C. Do tego mgły ograniczające widzialność do 300 m. Obowiązują liczne alerty
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746646-alarmujace-doniesienia-imgw-chodzi-o-warunki-pogodowe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.