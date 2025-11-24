Zima ogarnie całą Polskę! Całkowite zachmurzenie, opady i gołoledź. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia

Nocą w 11 województwach zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed powodującymi gołoledź marznącymi opadami deszczu. / autor: PAP/Paweł Supernak

Nocą w 11 województwach zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed powodującymi gołoledź marznącymi opadami deszczu” - poinformowała PAP synoptyk Grażyna Dąbrowska.

24 listopada na przeważającym obszarze kraju pochmurno i ze słabymi opadami śniegu. Na termometrach od minus 3 st. C na północnym wschodzie do około 3 st. C na południowym wschodzie. W pozostałych regionach około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany. Na obszarze Karpat, zwłaszcza wschodnich, wiatr porywisty. Od rana obowiązują tam wydane przez IMGW ostrzeżenia II stopnia przed zawieją i zamiecią śnieżną i alerty I stopnia przed silnym wiatrem.

Nocą będzie pochmurno. W całym kraju deszcz i deszcz ze śniegiem, silniejszy na południu i wschodzie kraju. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie może wystąpić gołoledź spowodowana marznącymi opadami deszczu. Na północy miejscami słabe opady śniegu, a na Wybrzeżu deszczu ze śniegiem.

Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącym deszczem dla województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ich mieszkańcy mogą się spodziewać deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Opady mogą marznąć i powodować gołoledź. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 18.00 do godz. 10.00 25 listopada.

Temperatura wyniesie minus 4 st. C na Suwalszczyźnie, około 1 st. C na południowym wschodzie, a na zachodzie od 0 do minus 1 st. C. Wiatr w większości kraju słaby i umiarkowany, silniejszy w Karpatach, w porywach do 70 km/h.

Zachmurzenie całkowite i opady

25 listopada przyniesie zachmurzenie całkowite i opady w całej Polsce. Na południowym wschodzie spadnie deszcz, a w pozostałych regionach deszcz ze śniegiem. W pasie od Dolnego Śląska przez województwo łódzkie i mazowieckie aż po podlaskie możliwe będą w ciągu dnia także marznące opady deszczu. Na termometrach od 0 st. C na północy do około 6 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Na zachodzie około 1 st. C. Wiatr słaby, w niektórych miejscach na południu porywisty.

W nocy z 25 na 26 listopada utrzyma się zachmurzenie całkowite. W południowo-wschodniej części Polski pojawią się opady deszczu, a na południowym zachodzie opady śniegu. Lokalnie mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, a w górach o 20 cm. Temperatura od 1 st. C do około 4 st. na zachodzie i południu około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na Wybrzeżu.

Co oznacza ostrzeżenie?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza długoterminowa na święta

Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że od 22 do 28 grudnia na południu kraju ma spaść co najwyżej 12 mm opadów, a temperatura minimalna wyniesie – minus 4 st. C.

as/PAP

