Cztery osoby zginęły w zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i dwóch dostawczych na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. Na miejscu zginęli dwaj 42-latkowie, 45- i 54-latek. Jest również jeden ranny, którego śmigłowiec przetransportował do szpitala.

Do zderzenia z udziałem czterech pojazdów doszło około godz. 6.30 dzisiaj na 140. kilometrze drogi ekspresowej S8 w pobliżu miejscowości Chojny.

Mimo podjętej resuscytacji w wypadku zginęły cztery osoby. Jest też jeden ranny. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, interweniowały dwa zespoły ratownictwa medycznego, trzy zespoły straży pożarnej i trzy strażaków ochotników

— poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Łódzkiem bryg. Jędrzej Pawlak.

Na miejscu zginęli dwaj 42-latkowie, 45- i 54-latek. Ranny mężczyzna, który został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala, ma 22 lata

— wskazywał w rozmowie z „Super Expressem” st. asp. Piotr Siemicki, rzecznik KPP w Wieruszowie.

Przynajmniej trzech z pięciu mężczyzn, którzy podróżowali busem, pochodziło z województwa świętokrzyskiego.

Ofiary śmiertelne

Jeden z samochodów dostawczych, którymi najprawdopodobniej podróżowali mężczyźni, został całkowicie rozerwany. Ratownicy medyczni próbowali uratować ich życie, zastosowali resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak na darmo.

Ranny w wypadku kierowca innego auta narzekał na bóle kręgosłupa. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Przyczynę wypadku bada policja. Pozostałe pojazdy uczestniczące w zdarzeniu zostały uszkodzone, ale w o wiele mniejszym stopniu niż rozerwany dostawczak

— poinformował bryg. Jędrzej Pawlak.

GDDKiA informuje, że w miejscu wypadku droga S8 w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Zablokowany jest węzeł Złoczew. Drogowcy przygotowują objazd pod DK45.

maz/PAP/RMF FM

