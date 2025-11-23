Dwie osoby zginęły w pożarze domu w Rumi! Ewakuowało sześć osób, kolejne trzy z piętra budynku wydostali strażacy

  • Kraj
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Dwie osoby zginęły, a jedna trafiła do szpitala w efekcie pożaru, do którego doszło dziś w domu przy ul. Świętojańskiej w Rumi.

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około godz. 18.40. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej w Rumi.

Jak przekazał PAP oficer prasowy KP PSP w Wejherowie ogn. Grzegorz Hinz, jeszcze przed przybyciem służb na miejsce z parteru domu ewakuowało się sześć osób. Kolejne trzy z piętra budynku wydostali już strażacy.

Jedna z nich – około 85-letnia kobieta – została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Kolejne dwie, mimo udzielonej pomocy, zmarły. To kobieta i mężczyzna w wieku ok. 50 lat.

Jak przekazał Hinz, przyczyną śmierci mogło być zatrucie gazami pożarowymi, ponieważ w pomieszczeniach panowało silne zadymienie.

Dokładne okoliczności zdarzenia i przyczyny pożaru będą ustalać śledczy

— dodał.

Wyjaśnił, że w akcji uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej. Obecnie prowadzone są działania związane m.in. z dogaszaniem budynku i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

tkwl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych