Dwie osoby zginęły, a jedna trafiła do szpitala w efekcie pożaru, do którego doszło dziś w domu przy ul. Świętojańskiej w Rumi.
Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około godz. 18.40. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej w Rumi.
Jak przekazał PAP oficer prasowy KP PSP w Wejherowie ogn. Grzegorz Hinz, jeszcze przed przybyciem służb na miejsce z parteru domu ewakuowało się sześć osób. Kolejne trzy z piętra budynku wydostali już strażacy.
Jedna z nich – około 85-letnia kobieta – została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Kolejne dwie, mimo udzielonej pomocy, zmarły. To kobieta i mężczyzna w wieku ok. 50 lat.
Jak przekazał Hinz, przyczyną śmierci mogło być zatrucie gazami pożarowymi, ponieważ w pomieszczeniach panowało silne zadymienie.
Dokładne okoliczności zdarzenia i przyczyny pożaru będą ustalać śledczy
— dodał.
Wyjaśnił, że w akcji uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej. Obecnie prowadzone są działania związane m.in. z dogaszaniem budynku i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.
